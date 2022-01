V Huslíku u Poděbrad bojují o život labutě s roztříštěnou nohou. Další labuť po nárazu do drátů elektrického vedení u Rokycan se už vzpamatovala a byla vypuštěna zpátky do přírody. Relativně dobře je na tom vysílený netopýr hvízdavý, kterého na Nový rok nalezli ve vaně v jedné domácnosti v Liberci, a probuzený zmatený a zřejmě nemocný ježek nalezený v Klučově.

V pokáceném stromě zimovaly desítky netopýrů. Postarají se o ně na Huslíku

„Nic moc veselého na úvod roku, ale na to jsou lidé ze záchranných stanic zvyklí. Co je horší, je vize, že rychle dojdou peníze nutné k tomu, aby aspoň ta zvířata, která mají šanci přežít a vrátit se do přírody, skutečně přežila,“ řekl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Národní síť záchranných stanic v předtuše blížících se ekonomických trablů rozjela před koncem roku dárcovskou kampaň. Ta jim dosud vynesla 1,5 milionu korun. „Jsou to zatím téměř jediné peníze, které mají stanice na tento rok jisté. Na zajištění základního provozu, během kterého ošetří více než 30 tisíc zvířat, však stanice potřebují celkem 70 milionů korun,“ konstatoval ochranář. Podle jeho slov zatím není jasné, jak moc letos pomohou stát, kraje a obce, od kterých dříve proudila podpora ve výši až 50 milionů korun.

Zvířecím záchranářům chybí desítky milionů korun na provoz

Se začátkem roku navíc skončila záchranná stanice v Libštátu na Semilsku, jejíž provozovatel byl už dávno v důchodovém věku. Na tento krok se celá síť stanic připravovala. Část území, kam vyjížděl k záchraně zraněných zvířat personál zrušené stanice, převzala i poděbradská stanice Huslík. Ta hlásí se začátkem roku i příznivější zprávy.

„Vypustili jsme zpět na svobodu hned tři káně lesní a dvě poštolky obecné. Někteří ptáci se u nás léčili delší dobu, jiní se k nám dostali během konce roku s poraněními způsobenými při srážce s automobily,“ vysvětlil Luboš Vaněk, vedoucí poděbradské stanice. Zároveň poděkoval studentkám z místní střední zemědělské školy za pomoc při vypouštění. „I v novém roce u nás probíhají odborné praxe studentů této školy,“ doplnil Vaněk.