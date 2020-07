Pomoci rozšířit školu může už padesát tisíc

Kdo je připraven, není překvapen. Takové poselství vyslalo středočeské hejtmanství směrem k radnicím, jejichž týmy počítají místa ve školce a škole – a mají z toho těžkou hlavu. Nyní to ještě jakžtakž vychází – avšak pro budoucnost dostávají čísla barvu spíše do černa než růžovou. Je zřejmé, že kapacity nebudou stačit – a jediná zodpovědná odpověď zní: za pár let stavět.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Nečina Marek