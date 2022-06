Postel v Praze, peníze od státu. Pomoc obětem požáru v Roztokách přichází rychle

Velkou a velmi vítanou pomoc v těžkých chvílích spojených se středečním tragickým požárem domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou v Roztokách na Praze-západ poskytlo hlavní město Praha. Deníku to ve čtvrtek řekl středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS), jenž chválí spolupráci s pražskou kolegyní Milenou Johnovou (Praha Sobě). Právě jejím prostřednictvím přišla nabídka umístit ty klienty vyhořelého centra v Roztokách, kteří nemuseli do nemocnice, dočasně do domova na pražském Zahradním Městě.

2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. | Foto: Deník/Radek Cihla