Velikonoce nebudou z pohledu tradice v žádném případě totožné s předešlými lety. V souvislosti s aktuálními opatřeními nařízenými kvůli omezení šíření koronaviru to Deníku ve čtvrtek řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Pravidla platí pro všechny; včetně koledníků, upozornila. Byť mluvit o kolednících tentokrát vlastně ani není přesné. Koledovat letos nepůjde, opakovaně vzkázal veřejnosti ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Platná opatření to neumožní, jakkoli by se někdo snažil mudrovat, co by se dalo podniknout samostatně, s dvoumetrovou pomlázkou a samozřejmě s povinnou rouškou…