Batoh dostala přímo od hejtmanky Petry Peckové (STAN), která společně s krajským radním pro oblast zdravotnictví Pavlem Pavlíkem (ODS) přijela předat 15 batohů s vybavením nakoupeným krajem právě pro policejní hlídky. Má posloužit k tomu, aby policisté dokázali účinně zasáhnout v případech, kdy je zle – a možná jde i život. Ať už se na místě ocitli víceméně náhodou v rámci výkonu služby, nebo tam byli cíleně vysláni, aby své dovednosti poučených laiků uplatnili do příjezdu sanitky se záchranářskými profesionály. I to může třeba u člověka, kterého postihla zástava oběhu, zásadně ovlivnit kvalitu dalšího života, upozornil ředitel středočeských záchranářů Pavel Rusý. Nebo i rozhodovat o životě a smrti. Včasný zásah policistů podle jeho slov nabízí větší šanci na přežití.

Nejenom vybavení, ale i školení

Rozšířenou lékárničku i přístroj AED už hlídka z Řevnic vozila ve služebním autě i dřív, řekl Deníku její řidič, jenž nechtěl uvést své jméno (což u příslušníků hlídkových, zásahových a podobných jednotek bývá spíš pravidlem než výjimkou). Ředitel středočeské policie Václav Kučera nicméně vysvětluje, jak výhodné je mít všechno podstatné v jednom batohu. Pomůže to zvláště hlídce, která při zásahu v terénu musela kus cesty urazit po svých: ve chvíli, kdy se ukáže, že by potřebovala nějaké další vybavení, se nemusí vracet k autu: v batohu má vše.

Na výběru věcí, jež v něm jsou uloženy, se podíleli zástupci policie i středočeské záchranné služby. Ti také policisty pravidelně školí: ještě důležitější než pomůcky je vědět, co ve vypjatých momentech dělat. Mohou proto počítat s tím, že když sanitka vyjíždí k zásahu a záchranka o tom dá vědět policii, její hlídka, pokud bude poblíž a dorazí dřív, si bude vědět rady, co dělat, než dorazí zdravotníci.

S vybavováním policejních hlídek AED začal Středočeský kraj jako první v republice již v roce 2010: nejprve šlo o vozidla dálničních oddělení (u nichž je vyšší pravděpodobnost, že přijedou k nehodě s vážným zraněním) a v oblastech kolem řek (třeba v Posázaví; tam policisté mohou snáz přijet na místo dřív než sanitka vyjíždějící ze základny a pokud potřebuje jet na druhý břeh, je odkázána na most, zatímco oni už se pohybují v terénu a mohou být místu zásahu blíž). Spolupráce se osvědčila a postupně přibývaly další přístroje, u nichž se Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje stará i o údržbu, stejně jako o doplňování materiálu. Ostatně k již nalepeným elektrodám z policejního AED na těle pacienta mohou záchranáři připojit i svůj profesionální defibrilátor. Došlo také na školení policistů v poskytování první pomoci.

Dramatické momenty s úspěšnými konci

Hejtmanka Pecková nyní předala policii 15 naplněných batohů, pořízených za 870 tisíc korun. S tím, že by si všichni přáli, aby je nebylo třeba použít, ale když už to bude muset být, ať tedy pomohou tomu, aby byl prvotní zásah policistů do nejefektivnější. Připomněla případ z léta, kdy se policistům za pomoci AED podařilo oživit 75letého pána, který ve Vlašimi upadl do bezvědomí na lavičce v parku. Ocenila třeba i pomoc policistů záchranářům při nedávné hromadné nehodě na dálnici D5 u Žebráku.

Policisté s defibrilátorem loni v kraji pomohli zachránit pět životů

Středočeský policejní ředitel Václav Kučera zmínil také účinnou pomoc dvěma ženám v prosinci: na Sedlčansku a na Dobříšsku. V prvním případě, kdy byla pacientka vytažena z vody, také hlídka použila přístroj AED; ten ale tentokrát výboj nedoporučil, protože ještě rozpoznal životní funkce. Podle Kučerových slov středočeské policie již získala 112 těchto přístrojů; ať již z nákupů, či darů.

„Mají je ve svých vozidlech dopravka i pořádková služba, ale jsou i na některých budovách,“ poznamenal. Za velmi důležité nicméně policejní ředitel označuje nejen vybavení, ale i znalosti a dovednosti policistů: pokud je to třeba, vědí, co dělat, než dorazí zdravotníci. Zdůrazňuje ale, že stále jde o pomoc proškolených laiků: My nejsme záchranáři ani hasiči.“

Záchranářské batohy poskytnuté krajem měla dosud středočeská policie ve 14 autech, které jsou v provozu po 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. V dalších služebních vozidlech jsou pak připraveny samostatné AED.