O mnoho sdílnější nebyl ani ředitel krajského úřadu Jiří Holub, jenž v poledne vyšel promluvit k čekajícím reportérům. „Policie České republiky nás navštívila, vyžádala si určitou dokumentaci – a úřad prostřednictvím svých zaměstnanců poskytuje maximální součinnost,“ konstatoval. S tím, že to je vše, co k věci může říci.

„Po dohodě s policií mi dovolte neposkytovat další informace,“ řekl Holub. Odmítl komentovat o to, oč mají kriminalisté zájem. Jde o listinné materiály, elektronická data – či snad o celé počítače? Na to Holub reagoval odmítavým zavrtěním hlavy. Víc povědět nemůže. Na otázku Deníku, zda ví o tom, že by někdo byl v souvislosti s případem omezen na osobní svobodě, Holub uvedl, že takové informace nemá.

Konkrétněji se již dopoledne nevyjádřil ani vedoucí oddělení PR a komunikace krajského úřadu Marek Rejman. I on pouze zmínil poskytování maximální součinnosti zasahujícím policistům – s tím, že další informování závisí na dohodě s vyšetřovatelem. „Až nám pánové od policie řeknou, co můžeme a co nemůžeme, vydáme prohlášení,“ řekl Deníku.

Ředitel Holub v rozhovoru s reportéry odmítl potvrdit i dopolední informace, že zásah policie souvisí s prošetřováním zaměstnávání pracovníků mimo hlavní pracovní poměr – na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. To je kauza, jež se v médiích objevuje od jara – a středočeské zastupitele zaměstnává už rok, přičemž dohadování o dohodách dostalo charakter chvílemi i poměrně ostrého sporu mezi opozičními STAN a ODS a hnutím ANO z vládnoucí koalice.

Podezřelé smlouvy

"Ačkoliv jsme se jako opoziční zastupitelé snažili získat konkrétní informace, krajský úřad a koalice fungovala jako dokonalá němá barikáda. V našem snažení budeme samozřejmě pokračovat i nadále. Nám smlouvy a výsledky práce zatvrzele odmítají dát, policii je vydat musejí. Třeba se tolik tutlanou pravdu přece jen dozvíme," reagoval na dnešní zásah středočeský zastupitel Jan Jakob (TOP 09).

"Ano. Před časem jsem dostal vyrozumění ze státního zastupitelství, že můj podnět byl předán policii k prošetření. Jako poslanec za Středočeský kraj jsem nechtěl nečinně přihlíšet, jak krajský úřad nakládá s penězi svých daňových poplatníků," uvedl i Miroslav Kalousek.

Opozice se zaměřuje především na dohodáře pracující v roce 2017 pro kancelář hejtmanky. Chce znát konkrétní jména, kvalifikaci těchto lidí a konkrétní výstupy jejich práce, za niž kraj platil i desetitisíce měsíčně.

Odmítá se smířit s vyjádřením krajského úřadu, že bez souhlasu každého jednotlivce tyto informace zveřejnit nemůže – o souhlasy je sice úřad požádal, ale svolení nezískal – a opozičníkům nestačí ani vyjádření, že díky dohodám bylo možno zvládat nutnou práci poté, co po volbách odešla s bývalým vedením i významná část týmu – přičemž ještě přibyly další úkoly: třeba přípravy změn v dotační politice kraje i oslav stého výročí vzniku Československa.