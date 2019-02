„Pojďme společně zastavit tento trend a pomoci snížit toto číslo pod známým heslem motorkářů 'kolama dolů',“ obrací se na vyznavače jízdy v jedné stopě David Suchan z policejního prezidia. Ve čtvrtek upozornil na letošní ročník preventivního projektu Začněme spolu, který se loni konal poprvé – a hned se akce setkala s až nečekaným ohlasem.

Ředitelství služby dopravní policie ve spolupráci s Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR nabízí zájemcům na začátku motorkářské sezony devět společných víkendových vyjížděk končících na polygonu. S praktickým zdokonalováním řidičů motocyklů při bezplatné ukázce výcviku pod vedením instruktorů (s důrazem na zvládání krizových momentů, které mohou nastat v běžném provozu) i s prezentací nových bezpečnostních prvků.

Maximální limit na jednu společnou jízdu o délce něco přes 80 kilometrů je 250 motorek. Starty jsou stanoveny na 10. hodinu, takže se očekává, že se motorkáři sjedou již v devět. K účasti se je třeba předem registrovat prostřednictvím formuláře na webu Policie ČR (a loňský zájem ukázal, že není dobré otálet). Samotných akcí na polygonech se však může zúčastnit více zájemců, jimž se brány otevřou v poledne. „Předpokládáme, že bude překonána loňská celková návštěvnost, která se zastavila na čísle 3500 příznivců motorek,“ poznamenal Suchan.

Středočeská vyjížďka se chystá na neděli 12. května, kdy se účastníci sjedou na parkovišti u kovohutí v Mníšku pod Brdy a organizovaně za doprovodu dopravních policistů dojedou na polygon Max Cars Plus na Příbramsku; v Dlouhé Lhotě u Dobříše. Zvlášť z některých částí středních Čech by to však motorkáři neměli nedaleko ani na start hned první společné vyjížďky v obci Rovné pod horou Říp; odtud se na mostecký polygon vyráží již v sobotu 20. dubna. Účastníci se tam nejspíš setkají i s ředitelem služby dopravní policie Tomášem Lerchem – a to nikoli v uniformě brigádního generála, ale v motocyklové kombinéze.

I on se hlásí k tomu, že je aktivním jezdcem. „Jako motorkář vnímám zdokonalování řidičů jako skvělou formu osvojování si základů bezpečné jízdy a procvičení si ovládání motocyklu v krizových situacích v uzavřeném prostoru polygonu,“ radí, že v akci vidí skvělou nabídku, kterou škoda nevyužít.