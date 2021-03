Policie se v prvním lockdownovém víkendu zaměří také na turistická místa

/FOTOGALERIE/ Středočeský kraj vykročil do prvního víkendu v tvrdém lockdownu. Lidé nesmí cestovat mezi okresy a volnočasové aktivity jsou pro všechny omezeny hranicí obce. I tak to množství lidí může lákat „ven“ a vydat se na výlet do oblíbených turistických destinací.

Lidé využili teplého počasí k návštěvě bývalého lomu Velká Amerika. | Foto: Jiří Baran