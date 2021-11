Krajský úřad ve věci Babišova údajného střetu zájmů rozhodoval opakovaně – a i podruhé vyhověl jeho odvolání proti černošickému rozhodnutí. Krajský úřad o tom v úterý informoval na svém webu. S tím, že rozhodnutí je již v právní moci, jíž nabylo doručením.

„Krajský úřad Středočeského kraje v rámci výkonu přenesené působnosti rozhodl dne 16. 11. 2021 o odvolání obviněného Ing. Andreje Babiše proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice ze dne 21. 9. 2021 ve věci přestupku podle zákona o střetu zájmů tak, že napadené rozhodnutí zrušil a řízení o přestupku zastavil,“ konstatuje stručné sdělení krajského úřadu. Aktuální verdikt kraj zdůvodňuje takzvanou překážkou věci rozhodnuté, existující v souvislosti s tím, že o totožném skutku již krajský úřad v minulosti pravomocně rozhodl. „Podle zákona nikdo nemůže být obviněn z přestupku za skutek, o němž již bylo v jiném řízení proti téže osobě pravomocně rozhodnuto,“ vysvětluje krajský úřad.

Konkrétně odkazuje na své rozhodnutí ze dne 26. 9. 2019, které zrušilo první verdikt černošických úředníků. Vyvolalo to tehdy velkou bouři v médiích i v části politické scény, odkazující především na fakt, že středočeskou hejtmankou tehdy byla Jaroslava Pokorná Jermanová z Babišova hnutí ANO 2011. Marně se ona i tehdejší ředitel krajského úřadu Jiří Holub snažili argumentovat, že šlo o rozhodnutí úřadu v režimu přenesené působnosti výkonu státní správy, což hejtmanka jako představitelka samosprávy nemůže ovlivnit (a ani se o to nesmí snažit); rozruch to byl skutečně značný. Na sloupu semaforu u přechodu pro chodce ostatně od té doby dodnes zůstala samolepka – nyní již notně vybledlá – hanobící jméno konkrétního úředníka, jenž byl tehdy pod rozhodnutím vyznívajícím v Babišův prospěch podepsaný.

Městský úřad Černošice se kauzou zabýval v první instanci na základě místní příslušnosti jako úřad obce s rozšířenou působností (na niž je přenesena část výkonu pravomocí státní správy náhradou na někdejší okresní úřad). Toto přidělení věci k rozhodnutí vychází z faktu, že Babiš má trvalé bydliště na Praze-západ; konkrétně v Průhonicích. Černošičtí úředníci opakovaně rozhodli o vině obviněného i o uložení peněžitého trestu (poprvé 200 tisíc korun a podruhé 250), čímž v očích Babišových odpůrců získali pověst hrdinů, kteří se nebojí ukázat prstem na kohokoli, byť jde i o premiéra. Naopak Babiš od počátku tvrdil, že ve střetu zájmů není a kauza je jen politicky motivovaná a obvinění nesmyslně vykonstruované jeho odpůrci.