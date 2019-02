Střední Čechy – S oteplením se nabízí ideální příležitost vyrazit k vodě. Ano, stále je chladno, i když se počasí začalo předvádět tak, jako by snad přehlédlo v kalendáři – výšlap k vodě je však rozhodně dobrý nápad. Alespoň pro milovníky ptáků. Na sobotu připadá Světový den mokřadů – a právě na druhý únorový den připravila Česká společnost ornitologická ve spolupráci s dalšími partnery vycházky za pozorováním vodního ptactva spojené s odborným výkladem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Celorepubliková série vlastně ve středních Čechách odstartovala už před týdnem na Kutnohorsku výšlapem kolem Vavřineckého rybníka – většině ze dvou desítek vycházek pořádaných po celé republice však patří právě nadcházející sobota. Ve středních Čechách se uskuteční hned čtyři organizované dopolední výšlapy – a zájemci, která by to měli blíž do Prahy, se za pozorováním přírody mohou vypravit i do hlavního města.

V devět hodin se sejdou zájemci o pozorování ptáků v Městci Králové (kde se počítá i s ukázkou kroužkování), v Neratovicích a také v Srbsku – tam se zájemcům vyplatí vzít s sebou i baterku, protože cesta povede kolem zimoviště netopýrů, kam bude možno nahlédnout. V Řeži u Husince pak je start naplánován na 10.05. V Praze se k trojské části Vltavy vyráží v 9.45 od zastávky městské hromadné dopravy Podhoří.

Pro vycházky, které jsou vhodné i pro rodiny s dětmi, je vhodné volit vhodné oblečení (raději teplejší, protože pozorování ptáků je spojeno s častými zastávkami). „Nezapomeňte nepromokavé boty, dalekohled – pokud máte – a hodit se může třeba i termoska s teplým čajem,“ radí dále Gabriela Dobruská z ornitologické společnosti. Mimochodem – sama vede vycházku podél Vltavy, která v neděli 3. února začíná v 9.45 u železniční stanice Praha-Modřany.

Sobotní vycházky k mokřadům

- Rybníky u Městce Králové: sraz v 9.00 na hrázi Krčského rybníka (případně v 8.15 před skautskou chatou v Městci Králové)

- Labe a dočišťovací nádrže Spolany, Neratovice: sraz v 9.00 na pravém břehu Labe u železničního mostu (na mlékojedské straně)

- Berounka, Srbsko – Beroun: sraz v 9.00 před vlakovým nádražím v Srbsku

- Vltava, Řež – Klecany/Roztoky: sraz v 10:05 na lávce v Řeži (u železniční zastávky; v případě zpoždění vlaku se čeká na jeho příjezd)



Celkový přehled je na www.birdlife.cz/pozvanka-na-vychazky-ke-svetovemu-dni-mokradu-2019