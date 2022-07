Téma? Plány na dostavbu úseků s označením SOKP (silniční okruh kolem Prahy) 518, 519 a 520 – na sebe navazujících spojnic Ruzyně, Suchdola, Březiněvsi a Satalic. Shodně také účastníci jednání volají po co nejrychlejším dokončení okruhu, známého i pod označením dálnice D0. Stále nicméně platí, že termíny stavby, kterou připravuje ŘSD, zůstávají neznámé.

Ve prospěch okolí Prahy i metropole

Dostavba severní části je pro Středočeský kraj i Prahu klíčovou reakcí na stále se zvyšující dopravní zátěž, shrnul hlasy z jednání náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti). „Kromě potvrzení stabilizované trasy jsme si potvrdili vůli k dobudování okruhu ze strany obou samosprávných celků,“ konstatoval Snížek. S dodatkem, že Praha zprostředkovala koncept dopravní zátěže – a Středočeši zajišťují stabilní trasu v zásadách územního rozvoje na svém území. Důraz také klade na spolupráci se starosty jednotlivých obcí v okolí.

Primátor Hřib vyzdvihuje význam D0 i pro hlavní město a jeho obyvatele. „Je nutné připomenout, že okruh nemá sloužit jen k tomu, aby se lidé z ostatních regionů dostali snadněji do Prahy, ale aby se ulevilo dopravě v Praze tím, že bude odvedena tranzitní doprava z části metropole,“ vysvětlil. Náměstek Scheinherr upozornil, že součástí výstavby okruhu by se měly stát i propojky mezi okruhem a širším centrem města. „Budeme zadávat studii, která by měla určit, kudy propojky v severovýchodní části města vést,“ připomněl.

Nejdále plány pokročily „pod Prahou“

Takzvaný vnější okruh kolem Prahy, po jehož stavbě a následně po dokončení zaznívá volání již po desítky let, má mnoha středočeským obcím odlehčit od tranzitní dopravy. Na dobu, kdy bude hotovo, se těší i středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS). „Dopomůže k nižší zátěži na středočeských silnicích druhé a třetí třídy, což se podepíše v jejich lepší správě a delší životnosti v případě rekonstruovaných úseků,“ upozornil na souvislosti přesunu dopravy, která „pražskou křižovatkou republiky“ pouze projíždí, na dálniční komunikaci. Užitek tak mají pocítit i středočeští řidiči.

Zatím se z Pražského okruhu podařilo dokončit západní a jižní části mezi Ruzyní a Modleticemi a hotový je i úsek mezi Satalicemi a Běchovicemi. Připravuje stavba SOKP 511, tedy dálniční napojení regionu východně od Prahy na dálnici D1 v trase Běchovice–Modletice.