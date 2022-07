Laboratoř Centrum města budoucnosti CIIRC neboli Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, v jejímž čele stojí, přihlásila jeho vizi do soutěže Urbanistický projekt roku 2022. S úspěchem: urbanistická studie získala „nominaci na titul“ – což v této soutěži představuje významné ocenění – a obdržela zvláštní cenu poroty.

Vize „nových Milovic“ pracuje s představou od základu nově vybudovaného města v zeleni a se zelenou filozofií udržitelnosti, jehož fungování, doprava, zásobování i samotný život místních obyvatel i návštěvníků jsou založeny na uplatnění těch nejmodernějších a ještě modernějších technických vychytávek. Na masivním zapojení průběžně se vyvíjejících a zlepšujících inovativních technologií včetně umělé inteligence.

Počítá se však i s nově vybudovanými historizujícími prvky v malé části „městského centra“, budícími dojem, že zde něco stálo už dříve. Této iluzi by mělo napomoci rozmístění objektů v prostoru i jejich architektonické pojetí pracující s pocitem tradice. Stavět by se zde nicméně jednou mohlo z dnešního pohledu zcela neobvyklými postupy: od využití 3D tisku po autonomní robotiku. Za základ zvažovaného nového města lze považovat univerzitní a vědeckou komunitu z Mall of Knowledge a výzkumných ústavů – nicméně návrh počítá s tím, že Miltown bude sídlem koncipovaným pro každodenní život všech generací. Možná i včetně soužití lidí s roboty…

Dva projekty, dvě ocenění

V soutěži Urbanistický projekt roku 2022 byly ze Středočeského kraje přihlášeny dva projekty – vedle Miltownu ještě architektonicko-urbanistické řešení Jiráskova náměstí v Kolíně. To dokonce vyhrálo: autoři Verónica Gallego Sotelo a Ondřej Fabián z dropstudia získali nejen nominaci, ale následně i hlavní titul Urbanistický projekt roku 2022.

Přihlášeno do klání o originální křišťálové razítko v designu Ronyho Plesla ze sklárny Rückl bylo celkem 16 urbanistických projektů z celé České republiky: z deseti krajů včetně Prahy hned se třemi projekty. Ceny si odneslo šest autorů a jejich týmů, sdělila Deníku ředitelka pořádající Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Marie Špačková. „Oceněny byly dva projekty ve Středočeském kraji – a dále po jednom ocenění získaly kraje Jihomoravský, Královéhradecký, Olomoucký a kraj Vysočina,“ upřesnila. Střední Čechy tak excelovaly, když kraj jako jediný získal dvě ocenění. A to při dvou přihláškách!

„Aktuálně jsou všechny projekty k vidění na výstavě v Galerii Nadace ABF na Václavském náměstí 31 v Praze – a seznámit se s nimi bude moci veřejnost i v září v Letňanech na veletrhu FOR ARCH 2022 a při galavečeru 30 let Stavby roku – rekapitulace 30 let stavitelství a architektury v ČR, který se uskuteční 18. listopadu v pražském Rudolfinu. V průběhu roku je uvidíte i na řadě dalších akcí po celé republice,“ připomněla zájemcům Špačková. Odkazuje také na informace na webu stavbaroku.cz. „Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny,“ konstatovala.

