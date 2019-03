Střední Čechy - Skutečným zachráncem života pacientky se stal záchranář středočeské záchranky David Brabec. To, že svým činem pomohl nastartovat zcela novou životní dráhu mladé ženy, se však dozvěděl teprve s odstupem.

Záchranář David Brabec. | Foto: ZZS Středočeského kraje

Ten říjnový den roku 2017 nebyl jinak výjimečný. S kolegyní Pavlínou Piclovou byli vysláni do rakovnické nemocnice. Úkol? Běžná rutina. Takzvaný sekundární transport. Převoz pacienta mezi zdravotnickými zařízeními, a to za běžné jízdy; bez majáků. Trochu neobvyklý byl ohlášený policejní doprovod. Ani to ale vlastně není nic zcela mimořádného, i když o každodenní praxi nejde.