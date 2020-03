Z večerních vyjádření ministra Adama Vojtěcha pro média vyplynulo, že údaje o nových případech se začaly množit s dokončováním laboratorních testů právě ve večerních hodinách. Ve středu ráno pak ministr Vojtěch řekl České televizi, že součet už dosahuje 64 – noční testování potvrdilo další případ.

V mezikrajovém srovnání se střední Čechy ocitly na třetí pozici. „Nejvíce nakažených má v současné chvíli Praha s počtem 34 případů, dále Ústecký kraj s 12,“ upozornila Povolná. Po Středočeském kraji se zmiňovanými osmi pacienty se v dalších krajích jedná většinou již jen o jednotlivce. V naprosté většině se jedná o navrátilce z Itálie, výjimečně pak z Rakouska. Třeba v Olomouckém kraji se však léčí i cizinec z Japonska (muž ročníku narození 1965), který přicestoval z Bavorska. V Praze se však nakazili i Američané od české občanky.

Online reportáž

Větší parta lyžařů

Již v pondělí byla nákaza v kraji potvrzena u muže z Mělnicka a ženy z Kladenska. V obou případech se jedná o pacienty s lehkým průběhem onemocnění, kteří v domácím léčení zůstávají po návratu z lyžování v Itálii. Během úterka bylo v kraji zaznamenáno šest nových případů nákazy. „Pět občanů z kraje tvořilo skupinu, která byla na dovolené v italské oblasti Trentino,“ upřesnila Povolená. Podle informací Deníku k této partě lyžařů náleží i žena z Kladenska, u níž byl virus prokázán už v pondělí.

„Laboratorní testy na koronavirus si skupina hradila ze svého – a potvrdilo se, že byli všichni nakaženi od 10. potvrzeného případu v České republice: muže české národnosti, který se také vracel z Trentina,“ uvedla Povolná. Hygienici tedy mají přesně zmapováno, za jakých okolností k rozšíření nákazy v této skupině došlo.

Informace o původu viru znají rovněž v případě ženy ročníku narození 1959, která je podle informací mluvčí středočeské hygienická stanice Dany Šalamunové z Prahy-západ. V jejím případě chybí takzvaná cestovatelská anamnéza, tedy údaje o pobytu v rizikových oblastech v zahraničí. „Byla v kontaktu s 6. nakaženým v České republice z Ústeckého kraje, který se vrátil z italského Veneta,“ uvedla Povolná. Již v úterý po ránu napsal ministr Vojtěch na svém twitterovém účtu, že se tato pacientka nakazila od kolegyně v práci. „V zaměstnání přišla do kontaktu s nakaženou ženou, jež byla na lyžích v italské Val Gardeně,“ uvedl.

Žena nakazila pětici lidí

V Praze přibylo jen během úterka 11 nově potvrzených případů. Z nich jde o tři lidi po návratu z ciziny – a osm bez cestovatelské anamnézy. Mezi ně patří i dva Američané ročníků narození 1985 a 1986. „Nakazili se v hlavním městě, neboť byli dle šetření hygieniků v kontaktu se 7. nakaženým v České republice z Ústeckého kraje – což byla žena, která se vrátila z Itálie,“ konstatovala mluvčí Povolná. Od stejné Severočešky podle jejích slov chytla koronavirus také trojice Pražanů: dva muži (1991 a 1992) a žena (1992). „Bez cestovatelské anamnézy je také žena ročníku 1959, která se nakazila v Praze, stejně tak i další dvě ženy z Prahy.

Cestovatelskou anamnézu má muž české národnosti ročník 1960, který byl rovněž v Itálii. Dále muž narozený v roce 2008, který se vrátil z Lombardie, a žena ročníku 1958, jež se vrátila z italského Trentina,“ vypočetla Povolná.



Zakázáno je jít i do školy

V rámci preventivních opatření platí od středy až do odvolání zákaz výuky ve všech typech škol od základních po vysoké. Žáci a studenti tedy zůstávají doma; pro vyučující to nicméně neplatí. Ti ve školách dostanou jinou práci. Na mateřinky se zákaz vydaný ministerstvem zdravotnictví nevztahuje – i v jejich případě však zřizovatelé mohou přistoupit k omezení provozu. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) jakožto předsedkyně Bezpečnostní rady Středočeského kraje doporučila zrušit veškeré akce pro děti také základním uměleckým školám a domům dětí a mládeže. Ministerstvo dále plošně zakázalo konání jakýchkoli akcí s návštěvností nad sto lidí. Týká se to i sportovních utkání i kulturních počinů. Nepřístupné zůstávají třeba i hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu.

Platí rovněž zákaz návštěv v nemocnicích, domovech seniorů a dalších zařízeních sociálních služeb. Ten však má výjimky: nevztahuje se na porodnice, dětská oddělení či na pracoviště specializovaná na péči o umírající.