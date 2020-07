Teploty v Česku překročí třicítku. Hrozí nebezpečí vzniku požárů

Nedělní zatažená obloha s deštěm sice přinesla osvěžující ochlazení – to však nebude mít dlouhého trvání. Napovídá tomu alespoň varování meteorologů, kteří v neděli vydali pro šest krajů včetně středních Čech a hlavního města Prahy výstrahu upozorňující na vysoké teploty s minimem srážek, s čímž je spojeno i zvýšené nebezpečí vzniku požárů v přírodním prostředí. Platí to od úterního rána, konkrétně od osmé hodiny, do odvolání.

Zásah hasičů u požáru pěti hektarů pole s obilím u obce Hošťálkovy na Bruntálsku. | Foto: Hasiči MSK