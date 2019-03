Střední Čechy – Silný vítr, který se republikou proháněl od pondělního odpoledne do úterka, kdy se dopoledne vzedmul nanovo, si ve středních Čechách zařádil pořádně. Odstraňování jeho následků zde důkladně zaměstnávalo jak hasiče, tak energetiky; práci navíc však měli třeba i železničáři. Ve středu počasí nastavilo tvář navýsost přívětivého předjaří – to se ale může brzy změnit.

Meteorologové totiž vydali další výstrahu v souvislosti s počasím, přičemž se opět jedná o varování před větrem. Údaje z Portálu krizového řízení Středočeského kraje napovídají, že silně foukat by postupně opět mohlo na většině území republiky – tentokrát však snad o něco mírněji než z kraje týdne.



Střední Čechy (a to celé území kraje) může silný vítr navštívit ve čtvrtek odpoledne; konkrétně mezi 12. a 22. hodinou. Souvisí to s přílivem teplého vzduchu od jihu před studenou frontou, která bude naše území předcházet od západu. Při přechodu fronty pak vítr, postupně se měnící z jižního na západní, bude zesilovat – přičemž v nárazech může dosahovat rychlosti až 20 m/s (tedy 70 km/h).