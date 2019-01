Střední Čechy – Zapáchající kouř, který se vyskytuje opakovaně. Nelze větrat a pohybovat se na zahradě – nepříjemný zápach. Takové jsou ohlasy, které zveřejnili středočeští uživatelé internetové aplikace Čistý komín. I s fotografiemi domů, nad kterými se vznášejí oblaka týmu.

Hříšníci se nenašli

Četní nespokojenci si neuleví na internetu. Rovnou sednou a píšou úřadům. Posílají stížnosti na obtěžování kouřem a zápachem ze sousedova komína, které pak řeší odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností. „V průměru devět ročně,“ sdělila Deníku Helena Vavřinová z mělnické radnice. Ve městě a okolí tak stížnosti a kouř z komína sice nejsou ojedinělé, avšak nejde ani o masovou záležitost.

V Kolíně naopak stěžovatele ani nepočítají. Těchto oznámení občanů je celá řada, uvedla asistentka starosty Iva Blümelová. Připomněla však, že výsledky kontrol jsou vesměs shodné: nebylo zjištěno spalování nepovolených paliv, tedy ani odpadů. Shodné zkušenosti ostatně mají i jinde.

V rámci místního šetření úředníci požadují po provozovateli kotle trojí dokumenty: doklad o revizi kotle, tedy o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, dále revizní zprávu kominíka čili záznam o provedení kontroly spalinové cesty – a také doklady o nákupu paliva. Řešení stížností se tedy odehrává na papírové úrovni; kontroly samotných kotlů úředníci v rámci vyřizování podnětů od občanů neprovádějí. Přece jen však často dojde i na ni. Takzvaní viníci – tedy „viníci“ v uvozovkách – totiž sami dobrovolně pozvou referenty na obhlídku. „S tím, že nemají co skrývat,“ uvedla Blümelová.

Výjezdy na udání

Všechny kontroly související s provozem kotlů v rodinných domech ve městě v okolí, které prováděli pracovníci odboru životního prostředí mladoboleslavského magistrátu, byly na udání – většinou ze strany sousedů. Deníku to řekla mluvčí města Šárka Charousková. Spalování čehokoli nelegálního se však nikdy nepotvrdilo, konstatovala. Podle jejích slov navíc není časté, že by majiteli požadované lejstro chybělo. „A když doklad nemá, často se ukáže, že daný typ zařízení revizi nepotřebuje, protože se nejedná o klasický kotel,“ vysvětlila Charousková.

V Neratovicích letos zatím nezaznamenali žádnou stížnost, loni řešili tři (vesměs se týkající přímo města Neratovice), řekla Deníku za radnici Jiřina Kovářová. „Nemuseli jsme přistoupit k udělení žádné pokuty; ukázalo se, že vše bylo v pořádku a nikdo nic neporušil,“ poznamenala. Zkušenost z nedalekého Mělníka je obdobná. „Ve všech případech postačuje pouze výzva k nápravě a předložení dokladů a revizí. V řadě případů ovšem revize chybí – a provozovatel si je musel nechat vypracovat až na základě výzvy,“ shrnula Vavřinová dosavadní zkušenosti napovídající, že leckteří vlastníci se zrovna úzkostlivě netetelí, aby měli papíry v pořádku.

Někde bez stížností

Zdaleka ne všude jsou udání na čmoudící komíny běžná. Třeba v Bělé pod Bezdězem si nevzpomenou, že by za poslední dva tři roky zaznamenali byť jediného stěžovatele, jehož podnět by pak předávali k řešení mladoboleslavskému magistrátu. A nulový počet podání může hlásit i některá radnice z řad obcí s rozšířenou působností, kam by směřovaly i stížnosti z okolí. Deníku to potvrdil vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství v Českém Brodě Rostislav Vodička: žádná stížnost nepřišla. Přesto však osobně jeden problém s obtěžujícími zplodinami z komína řešil – v roli starosty obce Polepy, kde bydlí. Nešlo ale o nic dramatického. „Vyřešilo se to domluvou,“ řekl Deníku Vodička.

Obtěžování kouřem z komína

Čpící smrad z komína ještě nemusí ukazovat na provinilce, který pálí odpadky i další sajrajty, ukazují poznatky odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně:

- Problémové jsou většinou kotle s prohořívacím roštem na tuhá paliva s emisní třídou 1 nebo 2. Jejich provoz zákon o ochraně ovzduší prakticky neomezuje až do konce srpna 2022. Vyžaduje pouze spalování paliva určeného výrobcem a kontroly odborně způsobilou osobou.

- Tyto kotle produkují zplodiny, které při špatných povětrnostních podmínkách, při nevyčištěném komínu nebo při určitém režimu kotle (obvykle jde o nevhodné přikládání, roztápění, „naložení“ paliva do kotle na noc a podobně) bývají příčinou stížností na obtěžující znečišťování ovzduší.

- Provozovatelům těchto kotlů lze pro řešení problémů s dýmem (a pro předcházení případných sousedských sporů) doporučit jako nejvhodnější řešení změnu způsobu vytápění – přechodem na zemní plyn, nebo v případě zachování vytápění tuhými palivy pořídit automatický kotel vyšší emisní třídy.