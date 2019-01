Po sněžení to může klouzat v důsledku náledí

Střední Čechy – Zimní počasí se sněžením důkladně prověřilo a potrápilo řidiče ve čtvrtek ráno i už v noci – přičemž to zdaleka není vše, co rozmary povětrnosti dokážou předvést. Ještě hůř než po rozednění může být poté, co se setmí. Meteorologové varují, že v lokalitách do nadmořské výšky 400 metrů se může tvořit náledí.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Autor: Milan Holakovský