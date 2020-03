Likvidace spadlých stromů skácených nárazy větru zaměstnávala středočeské hasiče už od noci na čtvrtek – počet výjezdů tohoto typu, doplněných i technickými zásahy při nápravě dalších škod však vzrostl zvláště během dopoledních hodin i po poledni. S nedávnými vichřicemi se to nicméně vůbec nedalo srovnávat; tentokrát byly živly milosrdnější.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Zbranek

Ještě ale není všem vichrům konec, upozorňuje další výstraha meteorologů; klidnější má být jen noc. Čerstvý jihozápadní, postupně západní až severozápadní vítr místy s nárazy nad 65 km/h ohlašuje ve středních Čechách i v okolních krajích rovněž na pátek třináctého. To se varování týká doby od 9. do 19., ve východních částech kraje až do 20. hodiny.