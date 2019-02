Po Američanech by v kraji měli otevřít své peněženky Japonci

Střední Čechy – Prodloužit své pobyty a víc utrácet. Tak lze shrnout počínání, k němuž chce středočeské hejtmanství přimět návštěvníky kraje. A k dalším cílům se řadí snaha přilákat návštěvníků víc – a to především takových, kteří nemají hluboko do kapsy. Právě k naplnění této vize by měla pomáhat spolupráce v oblasti cestovního ruchu, nazývaná poněkud tajemně TouchPoint. Její hlavní myšlenou je, že Praha a okolí hlavního města nejsou konkurenti, ale táhnou za jeden provaz. Stejným směrem, pochopitelně.

Partnerů se ovšem zapojuje více. Spolupráce vychází z memoranda, které před půlrokem podepsali vedle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) za kraj a jeho Středočeskou centrálu cestovního ruchu také zástupci Prague City Tourism, České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a Letiště Praha. Už to naznačuje, co je hlavním cílem: ve spolupráci leteckými dopravci provozujícími přímé spojení s USA i dalšími zeměmi považovanými v této oblasti za strategicky důležité lákat do Prahy turisty, kteří budou dále pokračovat do okolí metropole – a vlastně i do všech koutů republiky. Středočeský pohled shrnuje hejtmanka Jermanová do několika slov: „Chceme získat a udržet zejména bonitní klientelu, aby trávila i v našem regionu delší dobu, navštěvovala památky a využívala zařízení poskytující služby v oblasti cestovního ruchu.“ O víkendu za hrami, hraním i za historií Přečíst článek › Společný postup partnerů se neomezuje jen na spolupráci v rámci marketingu či při organizování účasti na mezinárodních veletrzích. Viditelná, Američanům pěkně na očích, byla v prosinci reklamní kampaň se sloganem „No Spoilers. See It Live“, lákající k osobnímu objevování bezpečných míst, kde toho lze spoustu vidět i zažít, v newyorském metru. Včetně jeho stanic přímo v centru Manhattanu. Zkušenosti z této propagační akce (podporované dalšími aktivitami zastoupení CzechTourism včetně soutěže o zájezd nebo spolupráce s takzvanými influencery, majícími vliv na uživatele sociálních sítí) se mají zúročit na druhé straně planety: tentokrát v útoku na peněženky Japonců chystaném na jaro. V dubnu a v květnu se nová marketingová kampaň uskuteční v Tokiu. A našince, kteří si zvykli létat za teplem do Thajska, pak možná překvapí, že další se plánuje právě tam: na podzim v Bangkoku. Aktuální schůzku, věnovanou plánování aktivit k další společné propagaci, si hejtmanka pochvaluje. „Příklad výborné spolupráce,“ hodnotí s netajeným nadšením. „Projekt TouchPoint nejen šetří finance vydávané na marketingové aktivity, ale především vytváří jedinečný prostor pro sdílení zkušeností,“ přiblížila Jermanová, v čem vidí výhody. Do finále Zlatého erbu vysílá kraj Nymburk a dva zástupce Berounska Přečíst článek ›

