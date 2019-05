Pneumokok také může vyvolat těžký zápal plic (který se stává osudným zvláště seniorům), otravu krve či meningitidu. Zvlášť závažný bývá průběh onemocnění u lidí trpících chronickými problémy – například cukrovkou, astmatem či nemocemi srdce.

„Bakterie Streptococcus pneumoniae je velmi nebezpečná zejména pro děti do dvou let a seniory. Nebezpečí lze přitom snížit očkováním, které mají senioři nad 65 let zdarma,“ upozornila Poliaková. Její slova potvrzuje ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice Jágrová. „Třicet procent nemocných nemuselo onemocnět, pokud by byli očkováni,“ shrnula výsledek porovnání očkovací látky s konkrétními kmeny původců nemoci.

Tyto bakterie, jež lidé mohou získat od nemocného nebo od přenašeče, osidlují sliznice úst, nosu a horních cest dýchacích – a zprvu může jít o poklidné soužití. „Svým nosičům nezpůsobují problémy, dokud není oslabena obranyschopnost organismu – například při viróze. Pak mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci,“ vysvětlila předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti Martina Vašáková.

Nemoc se zprvu může jevit jako běžné nachlazení. Stav pacienta se však rychle horší. Pro pneumokokovou infekci bývá typický prudký začátek s vysokou horečkou, kašlem, bolestí na hrudi a dušností. Pokud se bakterie dostanou do plic, hrozí zápal plic. Vstup pneumokoka do mozkových obalů zase může vést k meningitidě, u níž hrozí trvalé následky i po vyléčení: poškození sluchu, ochrnutí, vzácně i ztráta zraku – a zvláště u dětí také poruchy mentálního vývoje. Dětem mohou pneumokoky rovněž přivodit zánět středního ucha; velmi nepříjemný a bolestivý.

Bakterii Streptococcus pneumoniae označila na jednoho z nejčastějších původců zápalu plic i pneumoložka Vašáková. „Pro předcházení onemocnění je velice důležitá prevence včetně očkování – a to především u rizikových skupin,“ upozornila s odkazem na velmi malé děti a seniory. Očkování není sezonní; je možné po celý rok.

Poliaková v té souvislosti upozornila, že zápal plic se nevyhýbá ani slavným. „Nedávno na něj zemřel například kameraman Spalovače mrtvol a dokumentátor Pražského jara Stanislav Milota. Vážná forma pneumokokové infekce hrozí i mladším lidem – před čtvrt rokem na ni dle vyjádření koronera zemřela v 46 letech i americká modelka a herečka Kim Porter,“ podotkla.