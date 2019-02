Podle zástupců dopravců se o tom zatím moc neví, i když je patrné, že si cestující přece jen začínají zvykat. Pořád je ale zřejmé, že zatímco zaplatit svačinu za třicet korun pomocí karty je pro leckoho běžné, při koupi jízdenky ve stejné ceně jsme stále zvyklí chrastit mincemi.

Není to ale nutné, vysvětluje Petr Tomčík, ředitel organizace Ropid, která je organizátorem Pražské integrované dopravy. S tím, že v jejím rámci lze zaplatit kartou skutečně ve všech příměstských autobusech. „Nezáleží, jestli jedete z Kladna do Prahy, nebo z Jílového u Prahy na Budějovickou, poznamenal Tomčík. Jako pohodlnější variantu bez nutnosti myslet na to, zda má člověk u sebe dostatek drobných, doporučuje platbu kartou i ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.

Prozatím se podíl plateb kartou pohybuje v řádu promile z celkového počtu prodaných jízdenek. Ve čtvrtém čtvrtletí jich třeba společnost Arriva Střední Čechy zaznamenala 2209. Například u dopravce OAD Kolín však takto bylo zaplaceno jen 58 lístků. Z pohledu řidičů nicméně těch, kteří si na platbu kartou zvykají, přibývá.

Organizátoři veřejné dopravy v systému PID navíc připomínají, že platit kartou lze snadno nejen přímo v autobusech, ale i prostřednictvím mobilní aplikace Lítačka.