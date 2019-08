Pravidla, jež v barevných zónách platí, jsou rozmanitá. Vedle modrých zón navíc existují například i oranžové, fialové, zelené – a třebaže místní zpravidla netápou, pro návštěvníky odjinud je to španělskou vesnicí. Nehledě na to, že se liší pravidla, bývají rozdílné i způsoby placení. Dokonce ani nejrozšířenější modré zóny, zpravidla označované za parkování pro rezidenty, tedy lidi s trvalým pobytem a majitele nemovitostí, neznamenají všude totéž. Někde jsou určeny pouze místním, jinde je může krátkodobě využít každý, kdo zaplatí. Ne náhodou se proto mnohé radnice či jejich městské policie snaží na webových stránkách vysvětlovat, jaká pravidla placení jsou u nich aktuální. Což se navíc časem vyvíjí (a pravidla se mohou měnit i v různých dnech v týdnu či třeba v období svátků).

Chystá se rozšiřování

Mladá Boleslav, jež bývá nazývána městem automobilů, barevnými zónami zrovna nehýří. Už léta existují modré oblasti na Starém Městě vyznačující rezidentní parkování, jinde v centru ale nejsou. Motoristům jsou určeny parkovací automaty nebo parkovací domy. Dlouhodobě se však diskutuje o výrazném rozšíření placeného parkování. Změna by měla být zavedena v příštím roce, řekla Deníku mluvčí magistrátu Šárka Charousková. Základ v podobě technického řešení je prý připraven a politici dolaďují podrobnosti: kde vymezit jaké zóny, kolik se bude platit, zda mají mít místní registraci prvního vozidla zdarma… Zkoumají se i zkušenosti od sousedů. „Z ostatních měst si vezmeme to nejlepší,“ řekla Deníku Charousková.

O rozšíření placeného stání se vedou debaty také v největším středočeském městě Kladně. Aktuálně však platí, že barevné zóny zatím zavedeny nejsou, potvrdila Deníku Eva Havelková z magistrátu. Nyní je ve městě 27 parkovacích automatů, jejichž prostřednictvím řidiči platí za stání od pondělí do pátku mezi osmou a sedmnáctou hodinou a v sobotu od osmi do dvanácti. „Minimální platba je 10 Kč za 30 minut a každá další hodina je za 20 Kč – kromě náměstí Starosty Pavla, kde je první hodina za 20 Kč a každá další za 40 Kč,“ uvedla.

Na červené platí všichni

Třeba Příbram, kde nový systém zavedli loni, překvapí červenou zónou. Ve všedních dnech mezi osmou a šestnáctou hodinou musí na náměstí T. G. Masaryka zaplatit 25 Kč za hodinu všichni; místní nemístní. Časy od sedmé do osmnácté hodiny plus sobotní dopoledne jsou pak dobou zpoplatnění dalších parkovacích zón: modré a zelené. V obou se platí 15 Kč za hodinu. Do modré si však lze koupit rezidentní kartu. V zelené je zase maximální poplatek 30 Kč na den – a přímo v automatu lze za 120 korun získat i měsíční parkovací kartu (jež však nezajišťuje parkovací místo). Současný systém nicméně zřejmě zůstane natrvalo. Radnice plánuje, že na spuštění nové podoby městské hromadné dopravy naváže zavádění nových zón a rozšíření počtu placených parkovacích míst – s cílem podporovat hromadnou dopravu na úkor automobilů v centru města.

Zóny placeného stání a parkování v Praze

* Modré zóny (pro rezidenty):

- V časech většinou mezi osmou a dvacátou hodinou (v různých lokalitách to však může být odlišné) jsou určeny pro držitele parkovacího oprávnění – to lze vydat občanům s trvalým pobytem, vlastníkům nemovitostí a firmám, jež v místě sídlí

- S časovým omezením mohou v zóně parkovat i ostatní motoristé, pokud zaplatí parkovné prostřednictvím internetové aplikace (platit lze přes mobil; parkovací automaty zde nejsou); ceny se v různých lokalitách liší



* Fialové zóny (smíšené parkování):

- V časech většinou mezi osmou a dvacátou hodinou (v různých lokalitách to však může být odlišné) jsou určeny pro držitele parkovacího oprávnění

- Ostatní motoristé zde mohou parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím webové aplikace; ceny se v různých lokalitách liší



* Oranžové zóny (parkování pro návštěvníky):

- V časech většinou mezi osmou a dvacátou hodinou (v různých lokalitách to však může být odlišné) je parkování možné po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci

- Ceny parkovného lze operativně upravovat (například podle vytížení dané oblasti)



* „Alternativy“ k parkovacím zónám:

- Záchytná parkoviště P+R pro stání na okrajích metropole s dobrou návazností na městskou hromadnou dopravu (odlišná jsou místa K+R, sloužící pouze ke krátkodobému zastavení auta, jehož řidič vysazuje spolucestujícího u zastávky městské dopravy)

- Další možnosti: komerční parkovací plochy a garážová stání; carsharing čili takzvané sdílení aut (po skončení výpůjčky může zákazník vozidlo bezplatně odstavit v modrých i fialových zónách)



Zdroj: www.parkujvklidu.cz