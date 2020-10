Pět stovek dětí v kraji stále chodí do školy

Psaní domácích úkolů přímo v lavici, hodně malování i dalších výtvarných prací, hry – nebo třeba jen povídání o tom, nač by v běžné výuce nezbýval čas. Tak to nyní vypadá v leckterých středočeských školách – a to i přesto, že školy v rámci opatření proti šíření koronaviru mají zůstat uzavřené a žáci by měli absolvovat doma distanční výuku přes počítač. Vláda navíc dala v úterý na srozuměnou, že tenhle stav rozhodně potrvá déle než do slibovaného začátku listopadu.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock