Střední Čechy – Stará moudrost, že co zaseješ, to také sklidíš, neplatila tak úplně doslova v Sibřině nedaleko Úval na Praze-východ. Marihuanu, kterou pěstoval 35letý cizinec, přijeli sklidit kriminalisté z Brandýsa nad Labem. I dotyčný nicméně nyní sklízí plody svého úsilí. Provozovatele pěstírny poslal soud do vazby, informovala v úterý Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv VLP

V patře a podkroví domu, který si dotyčný pronajal, zřídil konopnou zahrádku bez toho, že by v okolí vzbudil sebemenší podezření; sousedé nic netušili. Pozornosti policejních detektivů z Brandýsa nad Labem nicméně jeho počínání neuniklo. Vlastní šetření je na počátku listopadu dovedlo až do Sibřiny – a spíš než zahrádku tam vlastně našli zahradu: v domě se nacházelo přes 350 rostlin. „Za intenzivního svícení, udržování tepla, zavlažování a hnojení vypěstoval rostliny do výšky okolo 120 centimetrů s úmyslem je sklidit a připravit ke konzumaci,“ konstatovala Hašlová na adresu muže, který je nyní podezřelý z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami ve stadiu pokusu.

Nyní detektivové dostali výsledky rozboru zajištěných rostlin, které kauzu posouvají dál: vyhodnocení koncentrace účinné látky delta 9-tetrahydrocannabinolu ukázala, že převyšuje hranici velkého rozsahu – a to už je případ pro krajskou kriminálku a následně i pro krajský soud; právě ten by měl rozhodovat o vině a případném trestu. Ve hře by mohl být trest odnětí svobody v trvání od osmi do dvanácti let, připomněla Hašlová.