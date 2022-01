Plyne to z čerstvého rozhodnutí středočeských radních, kteří schvalovali projekty určené k financování v rámci Integrované Strategie pro Pražskou metropolitní oblast. Nově mezi ně zařadili i parkování P+R s celkovou kapacitou dosahující bezmála 1,5 tisíce míst, připomněl mluvčí kraje David Šíma. „Konkrétně se jedná o parkovací dům v Hostivicích, Tuklatech a Zelenči-Mstěticích. Nová P+R parkoviště by měla vzniknout také ve Zdibech a Úvalech,“ upřesnil. Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) doplnil, že tato parkoviště budou začleněna do dopravního systému PID. „Kdo bude mít předplatní kupon PID na dobu delší než tři měsíce, může zaparkovat v rámci kuponu bez dalších nákladů,“ připomněl Borecký výhodu provázanosti dopravy individuální a veřejné.

Na kole podél řek i běžně do zaměstnání

Mezi projekty určené k financování v rámci strategie metropolitní oblasti radní nově zařadili také čtyři projekty cyklostezek. O které se jedná, vyjmenoval mluvčí Šíma: Zdiby–Klecany, Úholičky–Libčice nad Vltavou, Ostrá–Lysá nad Labem–Čelákovice – a také úsek Kostelec nad Labem–Kozly. „Jsou vybrány tak, aby pomohly ke vzniku ucelené struktury cyklostezek podél Vltavy severně od Prahy a podél Labe mezi Kolínem a Mělníkem,“ upřesnil. Radní Borecký nicméně v souvislosti s podporou cyklistiky zdůraznil, že doprava na kole dnes není zaměřena jen na sport či rekreaci. „Do budoucna bude čím dál víc patřit mezi jednu z běžných forem cestování, kterou obyvatelé využívají na každodenní přesuny do požadovaných lokalit, a to i například do práce,“ poznamenal Borecký.

PODÍVEJTE SE: Tříkrálový průvod s velbloudem prošel Mladou Boleslaví

Konkrétní termíny jednotlivé odsouhlasené akce ještě nemají. Šíma nicméně uvedl, že během pěti let se představené plány mají stát skutečností: „S jejich realizací se počítá do roku 2027.“ Připomněl také, že předpokládané náklady všech schválených projektů převyšují 1,5 miliardy korun.

Autobusy na vodík: od slov k činům

Mezi schválené projekty se dále řadí záměr koupit pro veřejnou dopravu deset vodíkových autobusů. Někdejší slova a úvahy se tím mění v konkrétní plány, již potvrzené usnesením. Důvod vysvětluje radní Borecký: „Počínaje rokem 2025 bude muset být do provozu ve veřejné dopravě nasazeno 20,5 procenta zcela bezemisních autobusů, za což jsou považovány pouze elektrobusy a vodíkové autobusy.“ Přičemž dodává, že takových autobusů bude přibývat: „Od roku 2026 do roku 2030 to bude muset být již 30 procent vozidel.“