Mělník - Problémy s nedostatkem parkovacích míst na sídlištích v Mělníku by mohly alespoň částečně vyřešit speciální zóny, které chce město v těchto lokalitách vytvořit. Díky nim mají podle místostarosty Milana Schweigstilla z parkovacích stání v nočních hodinách zmizet služební nákladní automobily, kterými někteří řidiči jezdí domů přímo ze zaměstnání.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

„Uvědomujeme si, že dopravní situace na sídlištích je problematická. V poslední době si tam navíc zvykli parkovat podnikatelé s malými auty, což se místním logicky nelíbí," popsal mělnický místostarosta s tím, že malé nákladní automobily často zabírají více než jedno parkovací stání a zhoršují průjezdnost v už tak úzkých uličkách.

„Dopravní komise města doporučila vytvoření zón, v nichž bude snížena rychlost z padesáti kilometrů v hodině na třicet, a zároveň v nich bude v nočních hodinách zakázáno stát s nákladními vozy," vysvětlil.

Parkoviště u Family centra

První lokalitou, v níž má být tato zóna zavedena, jsou ulice Pod Vrchem a Františka Kriegela. Řidiči malých nákladních automobilů by tak už brzy měli parkovat nikoli přímo na sídlišti, ale na parkovišti u sousední Bezručovy ulice vedle Family centra.

„Parkoviště je opravené, povrch jsme nechali zpevnit, dokonce je tam i osvětlení. Všechny větší automobily proto mohou stát tam, v noci tam bývá volno," připomněl Milan Schweigstill.

Město si od zavedení zón slibuje, že parkovací místa na sídlištích budou opět sloužit pouze osobním vozům lidí, kteří tam bydlí. Pokud se systém v ulicích Pod Vrchem a Františka Kriegela osvědčí, je pravděpodobné, že dojde k jeho rozšíření i na další lokality ve městě.

Na sídlišti za poplatek

Druhou možností, kterou Mělníku doporučují dopravní experti, pak je zpoplatnění parkování na sídlištích. „Už několik firem, které se problematikou parkování zabývají, nám navrhlo, abychom zavedli poplatek například tisíc korun ročně, že se tím na sídlištích zbavíme až pětiny aut," uvedl mělnický místostarosta.

Typickým příkladem, kde by se podle expertů mělo placené parkování zavést, je sídliště ve Sportovní ulici. „Bydlí tam mnoho lidí, kteří vlastní nedaleké garáže. Ty však vůbec nevyužívají a raději parkují přímo před vchodem do domu, než aby šli tři sta metrů pěšky. Pokud bychom parkování skutečně zpoplatnili, věřím, že minimálně někteří by své garáže používat začali," popsal Milan Schweigstill.

Jedním dechem však dodal, že v tuto chvíli není zavedení poplatku za parkování na sídlišti aktuální. „O této možnosti žádnou diskuzi nevedeme. Alespoň zatím ne," uzavřel.

Čtěte také: Parkování v Berouně čeká další rána