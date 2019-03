Střední Čechy – Přesvědčit pomocí úplatku středočeské dopravní policisty o tom, že odhaleným prohřeškům se není třeba věnovat, se řidičům nepodařilo, nepodařilo – a do třetice nepodařilo. Tři pokusy o uplácení během několika dnů skončily pro šoféry neúspěchem – a ještě jim vynesly trestní stíhání pro podezření ze spáchání zločinu podplácení. V pátek o tom informovala Barbora Schneeweissová ze středočeského policejního ředitelství.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Poprvé to neklaplo v pátek 22. února. „Na čerpací stanici na dálnici D1 cizinec policistům nabízel úplatek ve výši 100 eur za to, že přehlédnou dopravní přestupek, který spáchal se svým nákladním vozidlem,“ uvedla Schneeweissová. Místo na strkání peněz do kapsy však došlo na zadržení.