Už od soboty 16. dubna začne vyznačování dopravního omezení, a to zejména v jízdním pásu Pražského okruhu ve směru jízdy k letišti. „V úterý 19. dubna již zahájíme opravu v levém jízdním pásu; ve směru k dálnici D1. Zde bude probíhat oprava v celé šířce mezi kilometry 23,245 a 23,800 a pravé části (pravého jízdního pruhu a části prostředního) mezi kilometry 23,900 a 25,690,“ uvedl Buček. S tím, že ohlášené práce si v tomto jízdním pásu vyžádají uzavírky: jak úplnou, tak částečnou.

Levý jízdní pás dálnice (tedy ten pro směr k D1) bude uzavřen mezi přejezdem středového dělicího pásu na kilometru 22,890 a výjezdem do kolektorové vozovky levé poloviny mimoúrovňového křížení Třebonice v kilometru 23,850. V tomto jízdním pásu dále budou zprvu uzavřeny pravý a prostřední jízdní pruh od výjezdu do kolektorové vozovky levé poloviny mimoúrovňového křížení Třebonice v kilometru 25,900 do kilometru 25,800, kde končí provizorní připojovací pruh nájezdové větve mimoúrovňového křížení Řepy vlevo.

Jak se bude jezdit po D0 neboli Pražském okruhu

- Doprava ve směru od Ruzyně na Slivenec bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Levý jízdní pruh bude převedený přes přejezd středového pásu v kilometru 25,9 do protisměru, tedy do pravého jízdního pásu (pro směr k letišti). Tak bude bude veden až k přejezdu v kilometru 22,9, kde se vrátí zpět. Pravý jízdní pruh bude za přejezdem v kilometru 25,9 vyveden do levého jízdního pruhu ve svém pásu. Tak bude veden až do kilometru 23,9, kde bude vyveden do kolektorové vozovky levé poloviny mimoúrovňového křížení Třebonice. Tudy bude veden až k dosavadnímu napojení kolektorové vozovky do levého pásu dálnice v kilometru 22,8, kde bude vyveden zpět do levého pásu dálnice.

- Ve směru od Slivence na Ruzyň bude v kilometru 22,7 uzavřený levý jízdní pruh a doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Tak se pojede až za přejezd v kilometru 25,9, kde bude dopravní opatření ukončeno.

- Vedení dopravy v uvedených trasách se plánuje zhruba do 20. května. Pak by mělo dojít k úpravě v rámci levého jízdního pásu (pro směr jízdy k D1) tak, aby mohla začít oprava v levém jízdním pruhu a části prostředního jízdního pruhu; pravá polovina tohoto jízdního pásu už bude hotová.



Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR