Ukazuje to mapa webové aplikace Hlášení závad, která umožňuje občanům snadno oslovit Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje (KSÚS). Ta má na starosti 8,6 tisíce kilometrů středočeských silnic II. a III. třídy. Dalším významným správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), zajišťující na území kraje péči o celkem 1028 kilometrů dálnic a silnic I. třídy – a místní či účelové komunikace mají na starosti třeba města a obce, ale někdy i podniky nebo zemědělské firmy.

Odpovědi nejsou jen příznivé

Kolem toho, komu silnice patří, se občas objeví nejasnosti. Krajské silničáře někdy lidé žádají o nápravu stavu i tam, kde má komunikace jiného správce. Jako třeba v případě výhrad ke stavu silnice U Liběchova na Mělnicku, kde jsou prý tak hluboko vyjeté koleje, že auto drhne podvozkem. „Podle zadání v aplikaci se jedná o silnici I/9 ve správě ŘSD. Oslovte tohoto správce,“ zní odpověď KSÚS. V případě výtky k dlouhému čekání na opravu mostu na silnici pod Bezdězem dokonce KSÚS uvedla, že silnice nepatří pod její správu, ale už ani do Středočeského kraje.

V několika případech naopak pisatelé dostali ujištění, že se oprava připravuje, či dokonce již byla vybrána firma jako dodavatel prací. Ne vždy však asi tleskali potěšením, jestliže nechybělo upozornění, že termín zahájení je zatím nejistý (a třeba v Obecnické ulici v Příbrami je opravu třeba sladit i se záměrem města na budování kanalizace). Moc radosti asi neudělala ani vyjádření k výhradám vůči znečištěné komunikaci – zvláště v případě zablácené vozovky u Heřmaniček na Benešovsku, kde se staví železniční koridor. Znečištění KSÚS probírá se stavitelem několikrát týdně, kontroluje, že opravdu zametá a oplachuje – jenže za podzimních plískanic to prostě nestačí.

Nadějněji už zní vyjádření k zašpiněné a poničené silnici u Vysokého Újezdu na Berounsku, kde se rovněž staví. „Stavba stále pokračuje, s jejím dodavatelem jsme se styku. Do současné doby byly investorem vybudovány kruhový objezd a část silnice. O dalším postupu nyní jednáme v závislosti na vývoji stavby,“ uvádí KSÚS. K tomu ještě dodává: „Zároveň má investor povinnost odklízet z vozovek případné nečistoty.“ Nechybějí však ani debaty kolem vodorovného značení v konkrétních lokalitách, kdy jsou zájemci odkazováni i na příslušného cestmistra (i s telefonním číslem) nebo na jednání s dalšími orgány, když řešení věci s policií označovaný problém nepotvrdilo.

Chystá se mobilní aplikace

Odkaz na hlášení závad Deník kupodivu nenalezl na webových stránkách Krajské správy a údržby silnic, ale proklik nabízí web krajského úřadu na adrese kr-stredocesky.cz (pod označením Hlášení závad na komunikacích) – či lze rovnou zadat www.musimetoopravit.cz. Možnost upozorňovat touto formou na potřebnost oprav a další závady, jimž je třeba věnovat pozornost, spustil kraj již v létě roku 2017. Podle tehdejšího radního pro dopravu Františka Petrtýla (ANO) to může přispět k rychlejšímu zajištění oprav tam, kde to je možné. Což někdy bývá problém – například tam, kde se chystá rekonstrukce s příspěvkem z externích fondů, lze jen udělat základní zásahy k zajištění sjízdnosti a ne vynakládat prostředky na celkovou opravu. Zájem o stav silnic ale lidé mají. Jen za prvních dvanáct prosincových dnů vložili do aplikace patnáct podnětů.

Pro budoucnost náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má na starosti silniční infrastrukturu, počítá s vytvořením mapové aplikace pro mobilní telefony a tablety, na niž bude napojena spousta informací pomáhajících cestmistrům v jejich každodenní práci. Část z nich má být dostupná i zájemcům z řad běžných občanů, kteří dostanou příležitost si „odlehčenou“ verzi této aplikace stáhnout do svých zařízení. Měla by nabídnout i možnost hlásit správci krajských silnic výmoly a další závady, jejichž nápravě je třeba věnovat pozornost.

Z posledních upozornění na problémy na silnicích

- Na silnici výmoly, rozpadající se krajnice, žádné čáry – a označení nerovností značkou s úsekem 4 km je fakt „dobré řešení“! (Hlavenec)

- Silnice je plná výtluků a nerovností, není zde ani vodorovné značení. Jedna strana ulice v Brance již byla opravena v létě 2020, bude se někdy opravovat i druhá strana a ulice 5. května? (Rudná)

- Při vjezdu z ulice Politických vězňů na Velvarskou ulici dochází v nočních hodinách k oslnění řidiče lampou. Při vjezdu z Únětické ulice jsou odlesky několika lamp vidět v zrcadlech pro lepší výhled a řidiči obtížně rozpoznají, zda nejde o přijíždějící vozidlo. (Horoměřice)

- Toto už není ani silnice ani polní cesta. Tankodrom. Bude se tím někdy někdo zabývat v blízké době – aspoň v příštích pěti letech? (Smečno)

- Nová silnice – a kanály utopené snad více než před rekonstrukcí. Za takovou práci by normální firma ani nezaplatila, respektive by byla reklamace. Těm kanálům se většinou nedá ani pořádně vyhnout; není kam! (Kladno-Kročehlavy)

- Extrémně hrbolatá vozovka; jako harmonika. Neskutečný nápor na nápravu kol, navíc otřesy a hluk probudí spící dítě. (Bělá pod Bezdězem)

- Extrémně úzká silnice pro oboustranný provoz – zejména potkáte-li tirák a musíte v nepřehledných zatáčkách couvat. Neškodily by cedule upozorňující za zúženou vozovku, případně bych zakázal vjezd automobilům nad 3,5 tuny. (Plužná)

- V lehké levotočivé zatáčce směrem na Vísku prudká nerovnost – vždy nepříjemné pro nápravy. (Březovice)

- Výmol před přechodem pro chodce ve Velvarské ulici. (Horoměřice)

- Poškozené a v zatáčce nebezpečně zasahující do vozovky svislé dopravní značení na silnici II/272 Starý Vestec – Lysá nad Labrem. (Semice)



Zdroj: www.musimetoopravit.cz