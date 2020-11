Chceme být konstruktivní opozicí. Tak v pondělí znělo poslední prohlášení Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) v roli hejtmanky Středočeského kraje. V pondělí se koná ustavující zasedání zastupitelů v povolebním složení, kde ANO odejde do opozice. Vlády se ujme velká koalice složená ze zástupců STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj, jež bude mít v 65členném zastupitelstvu drtivou většinu 50 hlasů.

Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), končící hejtmanka Středočeského kraje. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Ukočírovat tak rozmanité společenství nebude jednoduchý úkol, vzkázala končící hejtmanka své předpokládané nástupkyni Petře Peckové (za STAN). „Za sebe mohu říci, že s tak velkou koalicí to nebude mít snadné,“ nabídla z vlastní zkušenosti – s tím, že správně směrovat novou radu kraje bude pro Peckovou velká výzva. ANO nicméně slibuje, že to svým nástupcům nebude ztěžovat a do budoucí koalice nemíní zasévat rozpory. Očekává však, že ty se projeví samy – třeba v souvislosti s odlišnými názory na dostavbu středočeského úseku dálnice D3. „Postoje jsou jasné – stačilo sledovat předvolební debaty,“ řekla Deníku Pokorná Jermanová.