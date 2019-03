Informuje o čerstvém rozhodnutí krajských radních. Ti Procházku odvolali z funkce ředitele IDSK, a to k 31. březnu. „Organizaci ale povede až do vybrání nového ředitele,“ uvádí dále tisková zpráva.

V souvislosti s Procházkou, který v oboru působí dlouhodobě (před deseti lety byl pověřen řízením příspěvkové organizace hlavního města Prahy, jež se jmenuje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), se před časem spekulovalo, že by mohl zamířit na ředitelství Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Podle dostupných informací však i po svém odvolání nadále zůstane v IDSK – zpočátku dokonce jako člověk pověřený vedením organizace, jíž dosud řediteloval. Až do vyhodnocení výběrového řízení, jež bude na pozici ředitele vypsáno. Získat podrobnosti přímo od Procházky či tiskového mluvčího IDSK se Deníku v pondělí nepodařilo.

Odborné kvality odvolaného ředitele v pondělí ocenil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „V tomto směru s ním máme zájem dále spolupracovat,“ zdůraznil, že změna ve vedení organizace nemá naznačovat vyhazov ani do budoucna.

„Za jeho vedení se podařilo zaintegrovat naprostou většinu spojů ve Středočeském kraji,“ pochválil radní úspěchy v rozšiřování středočeských oblastí, kde je autobusová dopravy začleněná do systému Pražské integrované dopravy; vlaky již byly integrovány všechny.

Takzvaná integrace nepřináší jen „pražské“ tarify účtované podle počtu překonaných pásem s možností přestupovat s jednou jízdenkou mezi různými druhy dopravy, ale pojí se s ní třeba také zlepšování přestupních návazností mezi různými dopravci i vazeb vlak/autobus – a mnohde rovněž zvýšení počtu spojů.

Jaký tedy má být nový manažer, který do ředitelského křesla usedne po Procházkovi – a co od něj Petrtýl očekává? „Od změny ve vedení IDSK si slibujeme ještě výraznější zvýšení efektivity řízení této organizace,“ vysvětlil radní. Zřejmě se tedy hledá člověk, pro něhož není problém bouchnout do stolu. Z pohledu cestujících se změny nejspíš neočekávají.