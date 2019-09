Příští hodiny však nebudou spjaty jen se svatováclavskou tradicí. Březnický zámek a Sázavský klášter nabídnou v sobotu koncerty – a Karlštejn i zámek Žleby potěší vedle očí také chuťové pohárky. Karlštejn hostí tradiční vinobraní, a to na hradě i v podhradí, a zámek Žleby zase nabídne oživenou zámeckou kuchyni.

Co nabídnou vybrané památkové objekty

* Zámek Konopiště: Večerní rytířská výprava – pátek 27. září

- Večerní rytířská výprava v předvečer svátku sv. Václava připomene časy rytířů, jejich život, poslání a odkaz do současnosti. To vše na pozadí příběhu sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily.

Začátek v 18 hodin; předchozí rezervace nutná.



* Zámek Konopiště: Svátek sv. Václava na zámku a prohlídka věže Václavky – sobota 28. září

- Na svátek sv. Václava jsou odpoledne a navečer mimořádně připraveny prohlídky věže Václavky od suterénu po krov, tedy míst, kam se návštěvníci jindy nemají možnost dostat. Na prohlídku věže Václavky je nutná předchozí rezervace.

- Tato věž zůstala zachována z velké části v podobě, jakou měla při zakládání hradu ve 13. století. Nejslavnější vězeň, který v ní pobýval, byl český král Václav IV.



* Sázavský klášter: Kodex o Václavu IV. (hudba a slovo) – sobota 28. září

- U příležitosti oslav svátku patrona české země sv. Václava zve v sobotu klášter do refektáře na setkání se slovem, loutnou a akordeonem. Účinkují Jitka Baštová (akordeon) a Jindřich Macek (loutna).

- Projekt nabádá k zamyšlení a návratu k historii, je provázen slovem přibližujícím posluchačům vládu Lucemburků v českých zemích. Připomíná život krále Václava IV., historický obraz jeho osobnosti, vznik husitství za jeho vlády, ale i legendu o sv. Janu z Pomuku.

- Gotická hudba je podána v moderním pojetí nástrojového obsazení, v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny. Sólové kompozice jsou vybrány tak, aby dokreslily historický charakter pořadu.



* Zámek Březnice: Bennewitzovo kvarteto – sobota 28. září

- Přední český komorní soubor (laureát Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, držitel ocenění Classic Prague Awards 2019 za nejlepší komorní výkon roku) představí skladby Josepha Haydna, Slavomíra Hořínky a Bedřicha Smetany. Účinkují Jakub Fišer (první housle), Štěpán Ježek (druhé housle), Jiří Pinkas (viola) a Štěpán Doležal (violoncello).

- Začátek v 19 hodin. Vstupenky možno zakoupit on-line na webu zámku Březnice.



* Městys a hrad Karlštejn: XXIII. Karlštejnské vinobraní – sobota 28., neděle 29. září

- V podhradí Karlštejna i na hradním nádvoří se na dva dny rozezvučí pištci, trubači a hudebníci, rozjedou se rytířská klání, roztančí se tanečnice a bude se slavit vinobraní.

- Ani letos si slavnost nenechá ujít sám císař Karel IV., který by letos oslavil své 703. narozeniny. Doprovázet jej bude jak jeho choť císařovna Eliška Pomořanská, tak více než 300 dvořanů z Karlova dvora.

- Na Karlštejnské vinobraní lze vyrazit také speciálním parním vlakem z Prahy-Smíchova.



* Zámek Žleby: Oživená zámecká kuchyně – sobota 28., neděle 29. září

- Nedílnou součástí prvního prohlídkového okruhu bude návštěva plně zprovozněné a provoněné zámecké kuchyně.

Kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech se postarají nejen o doprovodný program, ale i o zajímavý exkurs do každodenního života na zámku v dobách dávno minulých.

- Na prohlídky zámku se doporučuje rezervaci (zleby@npu.cz, telefon 327 398 121).



* Hrad Křivoklát: 25. Křivoklání – sobota 5., neděle 6. října

- Šermíři předvedou turnajová klání a souboje. Návštěvníci uvidí výcvik dravců i koní a nebude chybět ani dobová hudba. Rytířský průvod, dobový jarmark a mnoho dalšího. Děti se mohou vydat na rytířskou stezku, na jejímž konci budou pasovány na rytíře.

- Po oba dny program od 10 do 18 hodin. V sobotu 5. října vyjíždí z Prahy-Smíchova nostalgický vlak tažený parní lokomotivou.