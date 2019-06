To se také potvrdilo během pátečního odpoledne: ve středních Čechách se vytvářely kolony zvláště na D1 ve směru na Brno před desetikilometrovým omezením na 56. kilometru u Trhového Štěpánova (tam v časném odpoledne navíc ještě zkomplikoval průjezd porouchaný kamion); na téže dálnici vlastně i u Božkova před omezením na 20. kilometru – či třeba na Pražském okruhu, kde je na 19. kilometru u Ořechu omezení kvůli rekonstrukci nadjezdu. Tradičním problémovým místem spojeným s častými dopravními zácpami je také průjezd po silnici I/3 kolem Benešova – přičemž ani páteční odpoledne nebylo výjimkou: provoz směrem k Táboru „běžel“ jistě pomaleji nežli příslovečná liška.

Celkově však lze uvést, že z dřívějších let známé kolapsy, tolik příznačné pro samý začátek prázdnin, se letos na hlavních tazích ve středních Čechách neopakovaly (byť motoristé, jen pomalu popojíždějící po rozpálené vozovce v nekonečných řadách aut, by jistě nabídli jiné hodnocení). Ostatně – podobné to bylo již loni.

Vážná nehoda, která zablokovala spojení Mladé Boleslavi (ale vlastně i Nymburska, Kolínska a Kutnohorska) s Českolipskem po silnici I/38, se odpoledne stala za Bělou pod Bezdězem. Čtvrt hodiny před čtvrtou odpolední byla po havárii motocyklu uzavřena také silnice I/18 u Příbrami; ve směru k Rožmitálu pod Třemšínem. Neprůjezdná zůstala také silnice mezi Běloky a Makotřasy na Kladensku, kde se již před polednem střetly autobus a dodávka – tam však vážnější dopravní komplikace nenastaly. Naopak větší potíže přinesla odpoledne na příjezdu od Berouna do Prahy hromadná nehoda na dálnici D5. Před půl pátou se na dálničním kilometru 1,7 v pravém jízdním pruhu srazila čtyři auta, což se bohužel neobešlo bez zranění.

V souvislosti s prázdninovým provozem tradičně zesiluje dohled na dění na silnicích středočeská policie. Její viditelnější přítomnost mohou řidiči očekávat i v příštích dnech.

* Omezení činnosti údržby na hlavních tazích:

- Pátek 28. června – v čase 8 – 21 hodin

- Sobota 29. června – v čase 8 – 21 hodin

- Čtvrtek 4. července – v čase 12 – 21 hodin

- Pátek 5. července – v čase 8 – 12 hodin



(Opatření se nevztahuje na dlouhodobé uzavírky včetně modernizace D1 a na havarijní zajištění dopravních nehod)



* Asistenční služba – kontakt 800 280 281:



- Na dálnicích je řidičům k dispozici bezplatná asistenční služba. Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic ji zajišťují nepřetržitě: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Dojezdový čas bývá do 20 minut.

- Řidiči se na asistenční službu mohou obrátit v případě jakýchkoliv potíží; příjezd i zásah na místě, kterým bude zajištěna plynulost a bezpečnost provozu, je zdarma.

- Řidiči se mohou na bezplatné telefonní číslo asistenční služby obrátit také s dotazem na aktuální dopravní situaci



Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic