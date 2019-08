Tři z nich (a to včetně nejdražší nabídky v Kolíně) jsou k mání prostřednictvím elektronické aukce; v jednom případě pak jde o veřejnou dražbu. U zbylých objektů mají zájemci o účast ve výběrovém řízení předložit své nabídky písemně v zalepené obálce – přičemž je podmínkou nabízenou cenu uvést číslem i slovně. Ani v létě spojeném s dobou dovolených se tedy prodeje majetku nezastavily.

Pozemky za tisíce i miliony

Na portálu Nabidkamajetku.cz aktuálně středočeská pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízejí 29 nemovitostí – vedle zmiňovaných devíti staveb ještě rovné dvě desítky pozemků rozmanité velikosti i charakteru. Nejvíce z nich, pět, leží na Mladoboleslavsku, po čtyřech pak na Kutnohorsku a Kladensku. Zastoupení dále mají Nymbursko (3), Příbramsko (2) a Kolínsko s Berounskem (po 1). Zpravidla se jedná o nemovitosti za desítky tisíc korun, avšak existují výjimky. Nejdražší je již roky opuštěný a zdevastovaný areál někdejší čistírny odpadních vod u Libušína na Kladensku za nejméně 1,6 milionu korun, kde se nacházejí zbytky staveb, k nimž nabídka upozorňuje, že jsou „ve zcela dožitém či poškozeném stavu“. Naopak nejnižší nabídkou – za šestnáct stovek – je prodej svažitého pozemku zarostlého křovím a se základy někdejší stavby, který se nachází u vesnice Machovice na Kutnohorsku.

Nepojízdné auto bez zájemce

K mání je nyní ve středních Čechách také 22 movitých věcí. Jde o nepotřebný majetek státních institucí – v současné době třeba z vybavení Národního ústavu pro duševní zdraví – ale i předměty, které se do majetku státu dostaly rozmanitým způsobem; třeba jako zabavené věci nebo po úmrtí majitele. Spektrum je to velmi pestré. Od ojeté felicie (která sice před třemi lety přijela do policejních garáží po vlastní ose, ale pak už jenom stála, takže se vybila baterie a dnes auto nejde nastartovat), k jejíž ceně 5600 Kč za prvních 15 dní elektronické aukce zatím žádný zájemce nic nepřihodil, přes elektroniku, dalekohled, šestici obrazů nabízených v Berouně až po látkový batoh s aktuální cenou 60 Kč, který na případného nového zájemce čeká v Mladé Boleslavi. Je tedy zjevné, že osudy nabízených věcí mohou vyprávět zajímavé příběhy. Že to mohou být třeba i zlodějské historky, naznačuje nabídka z dalších míst republiky: nechybí třeba páčidlo nebo batoh se šroubováky a kleštěmi.

Budovy ve středních Čechách nabízené státem

* Formou elektronické aukce:

- Komplex objektů s pozemkem v areálu bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy (někdejší dětský pavilon) – 16 350 000 Kč

- Areál bývalé prádelny někdejšího výstrojního skladu v původní továrně na cukrovinky Kolinea v Kolíně – 21 406 000 Kč

- Ideální polovina rekreační chaty na Rakovnicku (polovinu vlastní Lesy ČR): Branov s evidenčním číslem 32 v údolí potoka Klučná – 94 000 Kč



* Ve výběrovém řízení:

- Opuštěná a neudržovaná bývalá kotelna pro vytápění někdejších ubytoven v Milovicích (nyní areál přepravní společnosti) – 58 000 Kč

- Dům na Kolínsku o dispozici 2+1 na adrese Chotutice č. 114 (nevyklizený) – 1 044 000 Kč

- Skladový objekt na Příbramsku v uzavřeném areálu kozičínské úpravny vody – minimální cena neuvedena

- Betonový bunkr Drobovice nedaleko Čáslavi (bývalé velitelské stanoviště vojenského areálu Ples 2-2) – 212 000 Kč

- Přízemní rodinný domek na Příbramsku na adrese Kňovice 58 s pozemky (nevyklizený) – 700 800 Kč + za staré poškozené zařízení a náhrobek na hřbitově Nalžovice-Chlum pevná cena 5600 Kč



* V rámci veřejné dražby:

- Dvougenerační dům se dvěma garážemi a se zahradou v Černošicích, v lokalitě Nová Vráž; na adrese Tyršova 934 (nevyklizený) ve stavu před kompletní rekonstrukcí – 9 100 000 Kč



Zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových