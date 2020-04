Těchto parazitů může vzhledem k mírné zimě být v některých lokalitách více než v minulých letech. I na to se vyplatí myslet v čase Velikonoc, kdy prodloužený víkend přímo láká k vycházkám spojeným s toulkami přírodou. Nejen s ohledem na doslova letní počasí uplynulých dnů, ale také vzhledem k tomu, že aktuální koronavirová omezení neumožňují trávit svátky jara tak, jak jsme bývali zvyklí v uplynulých letech. Je tedy dobré mít na paměti, že Středočeský kraj, obzvlášť jeho oblíbené rekreační oblasti v okolí řek, dlouhodobě patří k oblastem s vyšším výskytem klíšťat. Důkladná prohlídka těla spojená s případným odstraněním nežádoucích společníků by po návratu z procházky měla být samozřejmostí.

Do května je prý čas

Upozornění na očkování proti klíšťové encefalitidě, což je jedno z častějších onemocnění přenášených klíšťaty, obvykle bývala v tomto období všudypřítomná. Letos je to trochu jinak: kvůli koronaviru hygienici radí ještě vyčkat. Ostatně – stále platí doporučení navštěvovat lékaře co nejméně a cokoli je možné, vyřizovat po telefonu; specializovaná očkovací centra jsou kvůli koronaviru uzavřena.

Doporučení nicméně nejsou zcela jednoznačná. Česká vakcinologická společnost například upozornila na obsáhlou americkou studii, z níž plyne, že ani u dětí v útlém věku nevede očkování podle standardního očkovacího kalendáře k oslabení imunitního systému a vyšší vnímavosti k ostatním infekčním onemocněním. Podobný předpoklad se uplatňuje i u očkování ve vyšším věku – a pokud je člověk zdravý, neměl by být důvod k obavám.

V dnešní době, kdy cirkuluje nový typ koronaviru a hovoří se o tom, že onemocnění Covid-19, které vyvolává, se u někoho odehraje zcela bez příznaků, nemůže nikdo vědět stoprocentně, že je zdráv, řekla Deníku Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. „Doporučujeme ještě počkat, třeba i do května,“ radí. „Obecně očkování podporujeme, ale v současné době radíme, aby ten, kdo se necítí zcela zdráv, raději počkal,“ konstatovala.

Klíšťata jako hlavní viníci

Encefalitida, jejíž výskyt se loni prakticky nezměnil proti předloňsku, v kraji nejvíce postihovala starší školáky; děti ve věkové skupině 10 – 14 let. Vyšší počty onemocnění byly v minulosti spojeny zvláště s Benešovskem a Příbramskem. Většina nakažených si vzpomněla na přisátí klíštěte či manipulaci s ním, šestina pacientů však původ nezná. Ojediněle se objevuje zmínka o poštípání hmyzem (a předloni také o časté konzumaci kozího mléka z farmy na Příbramsku).

Ještě běžnějším onemocněním je lymská borelióza, proti níž očkování neexistuje. Nejvyšší výskyt byl podle posledních epidemiologických analýz hlášen u seniorů kolem sedmdesátky; z hlediska území pak na Příbramsku. Dvě třetiny pacientů udávaly přisátí klíštěte, častější byla v tomto případě vzpomínka na štípnutí hmyzu. Více než čtvrtina pacientů však původ onemocnění neznala.

Onemocnění přenášená klíšťaty v kraji

Klíšťová encefalitida (diagnóza A84.1):

Rok Hlášených případů Nemocnost na sto tisíc obyvatel 2017 53 4,0 2018 65 4,9 2019 66 4,9

Lymská borelióza (diagnóza A69.2):

Rok Hlášených případů Nemocnost na sto tisíc obyvatel 2017 317 23,9 2018 427 31,9 2019 333 24,6



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Klíšťata nyní v karanténě nejsou

- I přes aktuální pandemii koronaviru nesmíme zapomínat na hrozbu klíšťat, která se probouzejí s příchodem teplejších měsíců

- Na procházku do přírody je vhodnější světlé oblečení, na kterém je klíště lépe viditelné – a také je dobré pamatovat na dlouhé nohavice i rukávy a plnou obuv; oděv i kůži se doporučuje přestříkat repelentem (při jeho výběru je třeba dbát na to, aby byl účinný nejen proti hmyzu, broukům a komárům, ale i proti klíšťatům – a aby byl odolný proti vlhku a potu)

- Po návratu z přírody je třeba důkladně prohlédnout tělo – a největší pozornost věnovat vlhčím částem (podkolenní a loketní jamky, podpaží, intimní partie)

- K vytáhnutí klíštěte poslouží pinzeta, kleštičky na klíšťata či speciální karta, která se prodává v lékárnách: klíště jemně, ale zároveň pevně a co nejblíže kůži uchopíme a vytáhneme (bez vyviklávání a kroucení); ranku je pak nutné vydezinfikovat

- Zapomenout je třeba na běžně rozšířené rady doporučující zakápnout klíště olejem či krémem: ty je přidusí – a pak může vyvrhnout obsah svých střev do rány, čímž se zvýší riziko nákazy

- Po vyndání klíště nerozmačkáváme (hrozí riziko kontaktu s nakaženými vnitřnostmi); správný postup je: zabalit je do ubrousku a spálit, případně spláchnout do záchodové mísy

- Ranku je doporučeno sledovat po dobu následujících tří až čtyř týdnů: to, že se v místě objeví malá červená skvrnka, je poměrně běžné – nicméně v případě, že se začne zvětšovat či se uprostřed objeví bledší flíček, je třeba okamžitě kontaktovat lékaře (bývá to typický znak pro lymskou boreliózu)

- Lékaře je také vhodné navštívit, pokud se po přisátí klíštěte objeví takové příznaky bolesti svalů, kloubů, zvýšená teplota, únava, nechutenství či otoky lymfatických uzlin



Zdroj: laboratoře SYNLAB