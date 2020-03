Zdůraznila přitom, že zásilky, které přicházejí do centrálního skladu kraje v Benešově, jsou okamžitě předávány dál. A směrovány k těm aktuálně nejpotřebnějším.

„Zásobujeme just in-time, to znamená, že od jednotlivých zařízení máme zpětnou vazbu, kolik a čeho mají aktuálně na skladě. Na druhé straně: co obdržíme, ihned odesíláme,“ shrnula Jermanová situaci ze svého pohledu předsedkyně bezpečnostní rady kraje. Mimo jiné tím reagovala na mediálně přetřásané diskuse o stavu vybavení středočeských záchranářů či na stesky praktických lékařů, které se v souvislosti s nedostatkem ochranných pomůcek také objevily. Hasičské manévry ohlašují pokrok: dorazila pomoc z Číny Přečíst článek ›

„Minulou sobotu nám přišlo od státu prvních 50 respirátorů pro středočeskou záchranku, dále se mi jich podařilo vyjednat dalších 300, protože původní dodávka byla opravdu malá. Navíc během zasedání krizového štábu o víkendu přišlo dalších 800 respirátorů, které jsme okamžitě přerozdělovali,“ připomněla hejtmanka k prvním dnům mimořádných opatření.

Speciálně k situaci u krajské záchranky uvedla, že při nedělním zasedání krizového štábu zástupce této organizace sdělil, že s aktuálním vybavením vystačí do čtvrtka, tedy do 19. března – a s ochrannými pomůckami není problém. „Uvedl, že situace sice není ideální, ale že ji zvládnou. Bylo nastaveno i takové opatření, že v případě nedostatku se záchranka obrátí na krajské nemocnice, které nedostatek ochranných pomůcek v případě akutní situace vykryjí,“ řekla Jermanová. Připomněla, že v kraji je denně v provozu osmdesát až devadesát sanitek, které absolvují kolem čtyř stovek výjezdů – zdaleka ne každý však je infekční.

Jedním dechem vypočetla, jaké množství pomůcek měli záchranáři k dispozici k pátečnímu ránu: dva tisíce ústenek, 723 respirátorů třídy FFP2, 239 respirátorů FFP3 s ventilem a 234 FFP3 bez ventilu, 234 ochranných obleků, 268 tisíc rukavic, 535 zesílených rukavic, 1122 ochranných brýlí, 211 litrů dezinfekce na kůži a 518 litrů dezinfekce na povrchy.

Vedle dodávek od státu hejtmanka očekává, že by během pátku mělo přijít 20 tisíc respirátorů v zásilce, kterou si kraje objednaly zvlášť; připomněla v té souvislosti, že je to obchod za 7,8 milionu korun. A přerozdělovat se je kraj chystá hned, jakmile je bude mít k dispozici. „V tuto chvíli víme, že do celé naší zdravotnické sítě má z této dodávky jít 10 700 respirátorů,“ uvedla s tím, že už je dáno, jak by nový materiál, až bude k mání, měl být rozdělen.

„Do sociálních zařízení 4300 respirátorů, záchranka dostane dalších 1000 respirátorů, nemocnice s odběrovými místy 2500 kusů, ostatní lůžková zařízení mají dostat 7200 a praktici 5000 respirátorů,“ konstatovala. Zřejmě však lze kolem těchto čísel očekávat debaty, pokud je někdo bude chtít porovnávat s očekávanými dodávkami. Nebo s reálnými potřebami praktických lékařů.

Kraj dále získal od státu 12 tisíc rychlotestů na zjišťování koronaviru, které byly rozděleny do pětice oblastních nemocnic: 2400 kusů do každé. Tyto nemocnice vysílají náběrové sestry k pacientům, u nichž provedení testu požadují hygienici, a čtyři z nich (v Benešově, Kladně, Kolíně a Mladé Boleslavi) provozují odběrová centra. V Příbrami se s jeho otevřením počítá v pondělí.

K 59 krajským zařízením sociální péče, z nichž většinou jde o domovy seniorů, krajský úřad v páteční tiskové zprávě uvedl, že byla předzásobena – a tak jim kraj posílá ochranné pomůcky až ve chvíli, kdy se jim tenčí zásoby. Předáno bylo do těchto zařízení již více než 7,5 tisíce roušek.