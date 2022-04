Obyvatelé dětských domovů vyrazili poznávat Velikonoce. Do skanzenů

/FOTOGALERIE/ Velikonoce v chudé chaloupce nebyly stejné jako tytéž svátky na bohatém statku. To už nyní vědí děti ze středočeských dětských domovů, které o předvelikonočním víkendu zavítaly do skanzenů lidové architektury fungujících jako součásti muzeí zřizovaných Středočeským krajem: do muzeí v přírodě v Kouřimi, Přerově nad Labem a Vysokém Chlumci.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Děti ze středočeských dětských domovů vyrazily poznávat Velikonoce do skanzenů. | Foto: KÚ Středočeského kraje

Do nich kraj pozval děti, které žijí v dětských domovech v Benešově, Kralupech nad Vltavou, Ledcích, Novém Strašecí, Nymburce, Pyšelích, Sázavě, Unhošti a Zruči nad Sázavou. I saunování má svá mistrovství. Jak republiky, tak světa Děti z dětských domovů poznávaly, jak se kdysi žilo na venkově – a mohly si samy vyzkoušet malování velikonočních vajíček. Dozvěděly se také, proč se jim říká kraslice, stejně jako kde se vzala pomlázka, proč je řehtačka spjata právě s Velikonocemi – a odvezly si vlastnoručně vytvořené dekorativní květináčky na výzdobu svých pokojů. Pochutnaly si také na řízcích k obědu, což prý byl jeden z opravdu fajnových sobotních zážitků. Dnešní super den ve @StredoceskyK Skanzen - Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem a Skanzen Kouřim s dětmi z našich dětských domovů. Počasí aprílové, ale při trhání zubů to nevadilo. Díky všem za organizaci. ??Radost byla velká. ❤️? pic.twitter.com/y7p6b0Bphd — Petra Pecková (@PPeckova) April 9, 2022 Ve skanzenech se děti setkaly i se středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou (STAN). Ta nejen rozdala velikonoční nadílku, ale s dětmi strávila delší dobu. A tento čas si pochvaluje. S tím, že není nic hezčího, než udělat dětem radost – a vidět je se smát.