Vlašim /FOTOGALERIE/ - Po celý den byla zastavena doprava na jedné z nejrušnějších ulic v centru Vlašimi na Benešovsku. Místo aut se z kopce dolů Riegrovou ulicí na obří skluzavce od rána do pozdního odpoledne spouštěli školáci. Dvě stě metrů vodní jízdy po zadní části těla vyvolávalo v menších i větších dětech neskrývanou radost.

„Chtěli jsme dát mladé generaci nějaký dárek na závěr školního roku a naskytla se nám tato příležitost. Jde o vůbec první akci tohoto druhu v Česku," okomentoval úterní klouzání vlašimský starosta Luděk Jeništa a dodal, že město nemělo z akce žádný příjem a prostřednictvím hasičů zajišťovalo také dostatek vody pro hladký skluz.

Ne všichni ale byli z obří klouzačky nadšeni. Hlučná rytmická hudba, která osm hodin doprovázela vodní radovánky, vůbec netěšila část obyvatel žijících v panelácích obklopujících Riegrovu ulici.

Starosta: Kravál? Lidé to musí vydržet

„To je strašné, ta hudba, to se nedá poslouchat, je to k nevydržení," poznamenala bývalá zaměstnankyně vlašimské radnice jedna z obyvatelek nedalekého věžáku. „Už aby byl konec, do vyšších pater se ten kravál strašně nese," dodala důchodkyně a další dvě diskutující ji přitakávaly.

Stížnosti zaznamenal také starosta Vlašimi. „Zpočátku byla hudba ještě víc nahlas, už jsme ji nechali stáhnout. Lidé to musí vydržet. Pokud jim to vadí, tak ať se na ten jeden den odstěhují," poradil nespokojeným starosta Jeništa s tím, že příští rok chce obří klouzačku pro děti ve městě nechat znovu nainstalovat a akci ještě vylepšit.

Čtěte také: Co je pro jednoho hloupost, tam pro druhého začíná problém

Karel Chlumec