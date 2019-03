Právě s elektrickým proudem byl mnohde problém. Vichr spojený s pády stromů do vedení znamenal pro energetiky velké nesnáze. Dvě hodiny před nedělní půlnocí to potvrdila i mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

„Situace na zásobovacím území ČEZ Distribuce se bohužel rapidně zhoršila – a to tak, že ČEZ Distribuce byla nucena na základě vývoje poruchovosti, situaci v terénu a další předpovědi vyhlásit v některých lokalitách kalamitní stav,“ konstatovala.

Ve středních Čechách se to týká okresů Benešov, Mladá Boleslav, Praha-východ, Praha-západ a Příbram.

Holigerová připomněla, že aktuální informace o poruchách přinášejí webové stránky www.cezdistribuce.cz. „V případě hlášení poruch použijte, prosím, bezplatnou distribuční linku 800 850 860 – nebo nový web www.bezstavy.cz,“ konstatovala.

Upozornila, že hodinu před nedělní půlnocí evidoval dispečink ČEZ Distribuce 120 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. „Bez elektřiny je přes devadesát tisíc odběrných míst,“ zmínila situaci v celé republice. S tím, že vedle středočeských lokalit, kde byl vyhlášen kalamitní stav, je vážná situace také v západních Čechách: na Chebsku, Karlovarsku a Sokolovsku v Karlovarském kraji a v Plzeňském kraji pak na Klatovsku, v okolí Plzně, na Rokycansku a Tachovsku.

„Pracujeme na obnovení dodávek elektřiny do postižených lokalit; na řadě míst (především v lesních úsecích) je to pro naše lidi velmi nebezpečné – a opravy tak zde budou pokračovat ráno,“ konstatovala Holingerová. „Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení: dochází k přetrhání vodičů a poškození izolátorů,“ poznamenala.