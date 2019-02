„Proti původním odhadům je počet žádostí ze strany rodin asi o polovinu menší, než jsme předpokládali,“ řekl Deníku náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO). Původní propočty podle jeho slov vycházely z odhadů ředitelů škol. Následně se však ukázalo, že zájem o využívání této nabídky je menší.

Zapojilo se 45 škol, přičemž kraj uzavřel 42 smluv s partnery z řad školských zařízení, sdělila Deníku mluvčí hejtmanství Barbora Tlučhořová. Rozdíl, jak vysvětlila, plyne z toho, že některé jídelny slouží dvěma školám či školkám zároveň. „Po potvrzení cílové skupiny ze strany úřadů práce bude v rámci projektu podpořeno 264 předškolních dětí nebo žáků,“ konstatovala. Upřesnila, že tito strávníci nepocházejí ze všech 45 zúčastněných zařízení. V některých se nakonec nenašel ani jediný účastník projektu.

Možnost získávání jídla zdarma závisí na souběhu několika okolností. Především musí být vůle na straně školy. Někde se rozhodli nepřihlašovat kvůli obavám z nárůstu administrativy, jinde se zkusili poptat, jaký je zájem – a měli jasno: přihlašovat se by bylo zbytečné. Důležitý je i postoj rodiny (a ani v případě rodičů není jednoznačné přikývnutí samozřejmostí). Pak ještě vstupují do hry úřady práce, které posuzují sociální situaci zájemců. Na nich je stanovit, zda má žadatel nárok na zařazení do programu.

„Vůbec by mě nenapadlo zajímat se o to, jestli bych neměla nárok na takovýhle příspěvek, řekla Deníku samoživitelka Markéta. Podle ní by to vedlo jen k získání nepěkného cejchu – přičemž není otázkou, zda k tomu dojde, či nikoli, ale jen kdy: hned, nebo s odstupem? „Lidi jsou zlí,“ konstatovala s dodatkem, že vysmívání kvůli chudobě se netýká jen vztahů mezi školáky. „Ošklivě se umějí chovat i dospělí,“ konstatovala s odkazem na čerstvě uplakanou tvář kolegyně z práce.

Připomněla, že má i vlastní zkušenost: když se zvěsti o problémech roznesou, čekat od okolí pomoc je naivní. „Tou nejpozitivnější emocí byla zvědavost, jak si poradím. Většinou si ale každý kopne: ještě si přisadí,“ shrnula svou zkušenost. „A toho arogantního výsměchu ve větě, že o penězích se ve slušných rodinách nemluví,“ otřásá se Markéta ještě s odstupem.

Rozhodně přitom není sama, kdo má podobnou zkušenost. I přímo v souvislosti s projektem bezplatných obědů se Deník setkal s tím, že rodiče řeknou „ne“, protože nechtějí, aby se o jejich situaci vědělo – či sami sobě nechtějí problémy připustit a odmítají, že by snad měli patřit do kategorie příjemců sociální pomoci. Někdo se také stydí přiznat, jak je jeho peněženka pohublá, při jednání se zástupci školy. „Od situace v jiných krajích se to neliší,“ poznamenal náměstek hejtmanky Kovács.

Síly navíc nejsou třeba

Původně se počítalo s tím, že v souvislosti se zúřadováním projektu nazývaného Obědy do škol bude krajský úřad muset přijmout nové pracovníky. Prvotní předpoklady z loňského srpna totiž počítaly s tím, nárok na bezplatné stravování by mohly mít tisíce dětí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (v rodinách s nárokem na dávky v hmotné nouzi jich v kraji žije 5510). Již v listopadu však bylo zřejmé, že to bude o řád méně – a i tehdejší odhady hovořící o necelých osmi stovkách dětí šly ještě rázně dolů.

„K navýšení úřednického aparátu prozatím nedošlo, jelikož agenda projektu byla přidána do pracovní činnosti stávajících pracovníků,“ řekla Deníku mluvčí Tlučhořová. Budoucí nárůst však nevyloučila, pokud by se v příštích letech výrazně zvedl počet spolupracujících škol a školek.

Projekt Obědy do škol



* Jídlo zdarma pro děti ve věku od tří do patnácti let ze sociálně slabých rodin, které se ocitly v hmotné nouzi, je placeno z evropských prostředků: z Operačního programu potravinové a materiální pomoci

* Cílem je nejen zajistit pro děti z chudých poměrů hodnotnou stravu, ale také zabránit tomu, aby byly vylučovány kolektivu ve chvíli, kdy jejich spolužáci zamíří do školní jídelny, zatímco jim rodiče jídlo zaplatit nemohli

* Rozpočet na jedno dítě činí podle zkušeností z již běžících projektů 5400 korun na školní rok (2700 Kč na pololetí)

* Nejedná se o finanční podporu sociálně slabých rodin, ale jde o přímou podporu jejich dětí, které dostanou zdarma najíst ve školním zařízení:

- u dětí z mateřských škol se jedná o jedno hlavní jídlo a dvě jídla doplňková včetně pitného režimu po celou dobu pobytu ve školce;

- v případě žáků základních škol (či nižších ročníků víceletých gymnázií) jde o oběd: zahrnuje polévku nebo předkrm, hlavní chod, nápoj, případně doplněk (salát, dezert nebo ovoce)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje