Třiatřicet škol po celém kraji plus jeden další subjekt, kterým je spolek SOSák ze Sibřiny, se bude v případě potřeby starat ve středních Čechách po koronavirovém uzavření škol o menší děti zdravotníků i pracovníků v dalších profesích, jejichž činnost je nezbytná ke zvládnutí aktuálního stavu souvisejícího s rozvojem krizové pandemie.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Vyplývá to z úterního nařízení hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), které hovoří o zajištěné péče o děti ve věku od tří do deseti let, pokud se o ně kvůli plnění pracovních úkolů nemohou starat rodiče, jejich činnost je nenahraditelná. Mimo jiné také zaměstnanci bezpečnostních sborů a příslušníci ozbrojených sil, strážníci, hygienici, zaměstnanci v sociálních službách – ale třeba i pracovníci škol, jež mají tuto péči zajišťovat.