Řada kandidátek přesto navrhuje voličům hned sedm desítek osobností. Tak je to v pořádku, vysvětluje vedoucí oddělení správních agend krajského úřadu Eva Jůzová. „Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o pět kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje,“ uvedla, že platná pravidla umožňují ve Středočeském kraji nabídnout maximálně 70 kandidátů.

Kandidátka s jediným jménem

Některé subjekty zastupuje podstatně nižší počet kandidátů. Jediná žena v kraji reprezentuje subjekt kandidující pod označením Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti. Dva muže nabízí voličům na středočeské kandidátce Volte Pravý Blok www.cibulka.net. Demokratická strana zelených – Za práva zvířat vysílá do volebního klání v kraji sedm lidí. Již početnější týmy pak nominovaly Dělnická strana sociální spravedlnosti (34) či Svobodní (45).

Abecední přehled všech kandidátů z kandidátních listin, který na webu volby.cz zveřejnil Český statistický úřad, v jehož režii se tradičně odehrává i sčítání volebních výsledků, pak představuje úctyhodnou tabulku o 856 řádcích. A seznam je to doslova od A do Ž: začíná 36letým Tomášem Adamcem, reprezentujícím barvy koalice TOP 09, Hlasu a Zelených, a končí 37letým Rastislavem Žumárem z ANO. Mimochodem: kolik byste řekli, že asi tak může být středočeských kandidátů s příjmením začínajícím písmenem „Ž“? Je jich hned šest – a společně se „Z“ dokonce ještě o 19 více.

Muži a ženy v poměru 3:1

Tři čtvrtiny středočeských kandidátů představují muži, jichž je dohromady 650, což dělá 75,93 procenta. Necelá čtvrtina žen, přesně 24,07 procenta, obnáší celkem 206 kandidátek. Průměrný věk kandidátů v kraji dosahuje 47,30 roku, přičemž podle pohlaví se prakticky neliší. Tomu ostatně odpovídá i fakt, že bezmála polovina kandidátů a kandidátek, 48,25 procenta, spadá do věkové skupiny mezi 30 a 49 roky; je jich dohromady 413. Početněji jsou také zastoupeni padesátníci a starší: těch je 363 čili 42,41 procenta. Naopak věkový interval mezi 18 a 29 roky nemá ani desetinové zastoupení: rovných 80 lidí. I v jednotlivých generačních skupinách si muži a ženy zachovávají poměr zastoupení zhruba 3:1.

Nejstarším kandidátem je 82letý důchodce z Berouna Jaromír Jedlička, který kandiduje za KSČM. Naopak nejmladší je 18letá studentka z Trhových Dušníků Hana Fajtlová, reprezentující kandidátku Rozumní – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty.

Lídři středočeských kandidátních listin

- DSZ – Za práva zvířat: Oľga Bruncková, 63 let, bez politické příslušnosti, Rpety; důchodce, aktivní dočaskářka, ochránce zvířat

- STAN: Petra Pecková, 44 let, bez politické příslušnosti, Mnichovice; starostka, žurnalistka, novinářka

- SPD: Radek Rozvoral, 53 let, SPD, Všechlapy; poslanec, místostarosta obce

- Piráti: Jiří Snížek, 31 let, Piráti, Kolín; specialista IT, předseda středočeských Pirátů

- Moravané: Jana Nevrlá, 41 let, bez politické příslušnosti, Kutná Hora; úřednice

- ODS: Martin Kupka, 44 let, ODS, Líbeznice; starosta obce, poslanec Parlamentu ČR

- DSSS: Jan Hřivna, 30 let, DSSS, Týnec nad Sázavou; dozorčí provozu

- ČSSD: Robin Povšík, 41 let, ČSSD, Mladá Boleslav; 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí, zastupitel města

- TOP + Hlas + Zelení: Jan Jakob, 37 let, TOP 09, Roztoky; starosta města, místopředseda TOP 09

- ANO: Jaroslava Pokorná Jermanová, 50 let, ANO 2011, Benešov; hejtmanka Středočeského kraje

- KSČM: Zdeněk Štefek, 45 let, KSČM, Buštěhrad; předseda výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

- Volte Pravý Blok www.cibulka.net: Jiří Přáda, 65 let, bez politické příslušnosti, Mělník; ekonom, angažovaný občan v důchodu

- ODA: Zdeněk Somr, 60 let, ODA, Nymburk; čestný prezident Hospodářské komory ČR, místopředseda ODA

- Trikolóra: Antonín Fryč, 67 let, Trikolóra, Psáry, jednatel společnosti Warex

- Svobodní: Luboš Zálom, 39 let, Svobodní, Beroun, programátor, zastupitel města, místopředseda strany

- Rozumní: Tomáš Franěk, 34 let, Rozumní, bez politické příslušnosti, Týnec nad Sázavou; OSVČ



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje