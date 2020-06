Vedení radnice podporuje plán Středočeského kraje na místě postavit komplex Světa záchranářů, který by podle místních mokřad zničil. Proto na místo včerejších výkopových prací zavolali policii, Českou inspekci životního prostředí a na situaci upozornili i další úřady včetně Ministerstva životního prostředí.

Na bagrování na přístupové stezce u mokřadu přišla náhodou Martina Tužinská Synková, která je i opoziční zastupitelkou. „Byl to opravdu šok. Požádali jsme bagristu, aby práce zastavil. Ten to ale odmítl a svoji práci dokončil. Zavolali jsme na místo Policii ČR, která nám oznámila, že nemá pravomoc do prací zasáhnout. Kontaktovali jsem i inspekci životního prostředí,“ popisuje situaci na místě opoziční zastupitelka.

Starostka Karel Otava na dotaz médií vysvětlil, že se má jednat o opravu propustku, do nějž někdo naházel asfalt. Nadále existenci mokřadu popírá a vysvětluje, že část vedlejšího pole byla pouze dočasně zaplavena po deštích na začátku roku. „Běžte se tam podívat, žádná voda na místě v tuto chvíli není,“ vyzýval minulý týden.

Na místo se ve čtvrtek odpoledne vypravil i reportér Deníku a mokřad s územím, které je aktuálně pod vodou, bez problémů objevil. Jeho existenci bezpečně potvrdily i dvě inspektorky životního prostředí, které na místo dorazily po dokončení bagrování u propustku. Ty hodlají situaci okamžitě řešit. „Během pátku se poradíme s právníky a vydáme předběžné opatření,“ uvedly inspektorky. To by další podobné zásahy na místě znemožnilo.

Zásah prý může mokřad ohrozit

Situaci komentovali také zástupci hnutí Lysá nás spojuje. „Dle nám dostupných informací jde o výměnu trubky ve strouze za trubku s větším průměrem a práci zadalo vedení města. Té trubky, kterou město přibližně před dvěma měsíci měnilo za částku téměř 50 tisíc korun. Bagrováním dochází k úpravám koryta strouhy. Tento zásah může ohrozit mokřad a přichází ve chvíli, kdy Ministerstvo životního prostředí důrazně požaduje po našem městě ochranu mokřadu,“ uvedli zástupci opozice.

Místní obyvatelka Petr Málková hovoří o snaze vedení města vysušit mokřad za každou cenu. „V tuto chvíli nedokážeme posoudit, zda aktuální bagrování bude mít na situaci v mokřadu vliv nebo ne. Ale chceme, aby celou situaci posoudili odborníci a do té doby aby k podobným zásahům na místě nedocházelo,“ řekla Petra Málková.

O situaci na začátku týdne jednali i krajští zastupitelé. Ti sice nepřijali návrh na zrušení záměru stavět na místě Svět záchranářů, ale pozastavili a odložili jej. Místní zastupitelé o celé věci budou jednat 17. června. Starosta nechce výsledek jednání předjímat. „Těm lidem jde v tuto chvíli o to, aby celému projektu zabránili,“ vyjádřil se na adresu obhájců mokřadu.

Unikátní území s desítkami ohrožených druhů živočichů

Akademičtí odborníci ve své studii potvrdili, že se jedná o unikátní území s desítkami ohrožených druhů živočichů, mezi nimi i kriticky ohrožených. Lokality si vysoce cení i místní spolky myslivců a rybářů. Do diskuze se v závěru minulého týdne vložil i ministr životního prostředí Richard Brabec. „V době sucha vodu v krajině potřebujeme víc než dřív. Budeme proto jednat s krajem i městem, aby pro záchranářský park našlo jiné místo a mokřadu zajistilo zákonnou ochranu,“ uvedl ministr životního prostředí.

Radnice však podle slov starosty chce zadržovat vodu ve městě a okolí na jiných místech. „Není to o tom, že bychom nechtěli ve městě místa, kde se dá v zadržovat voda. Máme i v územním plánu vyčleněná místa, kde by taková místa mohla být včetně třeba rybníčku,“ řekl Karel Otava. Opozice a část místních chce však ve spolupráci s dalšími státními orgány ochránit mokřad, který je podle odborníků výjimečný a v rámci země unikátní.

