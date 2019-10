O jeho jmenování rozhodli ve čtvrtek středočeští radní; Čapkův památník totiž funguje jako příspěvková organizace kraje. „Chtěl bych také, aby se nám podařilo najít pojítko mezi mladšími návštěvníky, kteří v památníku převažují, a pamětníky,“ plánuje nově jmenovaný ředitel. Koncepci, kterou předložil, hodlá zveřejnit; nejspíš v příštím týdnu.

Rozruch kolem postu šéfa

Výběr by měl definitivně utišit vlnu rozruchu, která se v řadách kulturní veřejnosti nejen v rámci středních Čech, ale v celostátním měřítku vzedmula na jaře poté, co vešlo ve známost, že novou ředitelkou byla jmenována blízká příbuzná jednoho z krajských radních. Vystudovaná právnička, o jejíchž dřívějších aktivitách nikdy neslyšeli ani literární historici, ani muzejníci. Protestní hlasy, znějící i z úst známých osobností, v květnu zesílily natolik, že ji hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) vyzvala, aby na svůj post rezignovala. Když se tak stalo, krajští radní ji pověřili vedením do doby, než bude vybrán nový ředitel.

Vypsali nové výběrové řízení, v jehož rámci byly k hodnocení záměrů přihlášených adeptů přizvány i respektované osobnosti, proti jejichž úsudku se námitky nečekají. „O zapojení do procesu výběru nového ředitele projevila zájem široká kulturní obec, proto jsme se rozhodli vyjít vstříc a zapojit vybrané kulturní osobnosti, společnosti a spolky do spolurozhodování o budoucím vedení,“ poznamenal k tomu krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD).

Na jedničku písemně i ústně

Nejvýraznější podporu od výběrové komise dostal z pěti přihlášených uchazečů (tří mužů a dvou žen) právě Vacek. Horčička v jeho případě oceňuje nejen písemně předložený projekt budoucího rozvoje památníku, svědčící o moderním a inovativním uvažování, ale i dojem, který nově jmenovaný ředitel zanechal při pohovoru. „Osobní projev byl podle hodnotitelů reprezentativní,“ konstatoval radní. A jedním dechem přidal další přednosti: zahraniční kontakty, zkušenosti s výstavními projekty i celoživotní zájem o osobnost Karla Čapka, která se již projevila v samostatné publikační a projektové činnosti.

O Čapkovi, ale i „s Čapkem“

Krajský úřad v tiskové zprávě upřesnil, že dnes 42letý Vacek se propagaci odkazu Karla Čapka, jeho manželky herečky Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky věnuje dlouhodobě; už od dob svého vysokoškolského studia. Téměř deset let je členem Společnosti bratří Čapků a s Památníkem Karla Čapka spolupracuje. „Na základě archivních podkladů mimo jiné rekonstruoval dvě cesty Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové do Alp z let 1935 a 1937, které s manželkou zopakovali vlastním historickým vozem Škoda Rapid téhož typu, jaký vlastnil Karel Čapek,“ uvedla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Připomněla dále, že nový ředitel je autorem série článků, vystupoval v digitálních médiích, přednášel. „Méně známé aspekty vývoje Čapkova vztahu k technice publikoval v knize Za volantem s Karlem Čapkem (2010). Další cestu uspořádal u příležitosti 90 let od vydání Čapkových Anglických listů (historickou Škodou Popular v roce 2014),“ upozornila Frintová.

Znalost lidí i prostředí

Oslovit by chtěl nový ředitel také návštěvníky ze zahraničí, jimž toho současná podoba Čapkova památníku příliš nenabízí. Jak Vacek ve čtvrtek řekl Deníku, rozšířit možnosti by měly třeba příprava audioprezentací, aktualizace webových stránek či údaje v internetové encyklopedii Wikipedie. Jaký bude jeho první krok v roli ředitele, však zatím upřesnit nedokáže. „Teprve až muzeum od 1. ledna převezmu a začnu se seznamovat se situací, budu ji moci komentovat,“ konstatoval. S tím, že nyní vše zná jen zpovzdálí: z pohledu pozorovatele dění a spolupracovníka muzea.

Zdůraznil však jedním dechem, že do svého nástupu nemíní zahálet. „Čas využiji, navázané kontakty mám,“ poznamenal, přičemž připomněl, že v okruhu milovníků Čapkova a Peroutkova díla není nováčkem. „Jsem v kontaktu s bývalými i některými ze současných zaměstnanců památníku,“ podotkl. Deníku se svěřil, že nástup na novou pozici pro něj neznamená nutnost končit s dosavadní kariérou. „Pracoval jsem na více frontách: jako novinář, tvůrce muzejních expozic i spisovatel. Když jsem se rozhodl kandidovat, neudělal bych to, kdybych tomu nebyl schopen a ochoten přizpůsobit svoji pracovní náplň,“ uvedl.

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.

- 42 let, ženatý, hovoří německy a anglicky.

- Spisovatel a publicista, autor pěti knižních publikací na téma hospodářských dějin, techniky, politického a kulturního vývoje 20. století.

- Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Diplomovou (Ing., 2000) i doktorskou práci (Ph.D., 2006) věnoval tématu prodemokratické propagandy ČSR, „boje na rozhlasových vlnách“ v období 1939 – 1945, respektive 1923 – 1945, se zaměřením na činnost osobností kulturního života.

- V médiích působí od roku 1998. Mimo jiné byl šéfredaktorem české (2010 – 2015) a krátce i slovenské redakce prestižního mezinárodního magazínu GEO, je stálým spolupracovníkem týdeníku Reflex. Kromě českých mediálních domů příležitostně publikuje v titulech News and Media Holding (Bratislava) a Axel Springer AG (Berlín).

- Dlouhodobě spolupracuje se Škoda Muzeem v Mladé Boleslavi, například jako autor libret více než desítky výstav či hlavní autor textu reprezentativní třísvazkové publikace Kronika Škoda Auto (1895 – 2018); včetně cizojazyčných mutací.

- Zkušenosti z oboru cestovního ruchu získával během dvanáctiletého působení v rodinné cestovní kanceláři Ing. Zdeněk Vacek – VIA TOUR.

- Propagaci života a díla Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky se věnuje dlouhodobě, v rámci vysokoškolského studia, své publikační činnosti i volného času. Takřka deset let je členem Společnosti bratří Čapků a spolupracuje s Památníkem Karla Čapka.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Kdo doporučil obsazení ředitelského postu v Památníku Karla Čapka

* Hodnoticí skupina, která posuzovala písemně předložené koncepce rozvoje, a to v oblastech výstavní, prezentační, vzdělávací, personální a finanční:

- Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu

- Markéta Musilová, členka Společnosti bratří Čapků

- Martin Groman, předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky

- Marta Dandová, autorka expozice Památníku Karla Čapka

- Emil Palivec, zástupce vlastníků nemovitostí, kde Památník Karla Čapka působí

* Výběrová komise posuzující osobní obhajobu předložených koncepcí:

- Kateřina Pešatová, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje

- Zuzana Vojtová, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu

- Irena Chovančíková, předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR

- Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace

- Emil Palivec, zástupce vlastníků nemovitostí

- s hlasem poradním byla dále přítomna Kristina Váňová, bývalá ředitelka Památníku Karla Čapka

- úvodu jednání se zúčastnili i Karel Horčička, krajský radní pro oblast kultury a památkové péče (ČSSD), a Zdeněk Štefek, předseda výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje