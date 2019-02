Střední Čechy – Lepší. Takové má být brzy cestování vlakem z Kladna do Prahy, které nyní omezuje výluka spojená s rekonstrukcí Negrelliho viaduktu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

A je-li řeč o zlepšení, neznamená to, že bude třeba čekat až do otevření zrekonstruovaného a zmodernizovaného viaduktu. Nebo dokonce do zprovoznění nově chystané dvoukolejné tratě s odbočkou na letiště, pro niž se vžilo nepřesné označení „rychlodráha“. Kdepak. Změny jízdního řádu přijdou už v sobotu. Od 2. února se změní provoz na zrekonstruovaném Pražském Semmeringu z Hostivice přes Zličín, Jinonice a Smíchov až na pražské hlavní nádraží, přičemž ovlivnit cestování to může i pasažérům z dalších středočeských regionů. Především právě z Kladenska.

Podzimní rekonstrukce trati za více než 63 milionů korun přinesla nejen vznik nové zastávky Praha-Jinonice, ale především zvýšení kapacity díky dalším možnostem potkávání vlaků. Ty se nově mohou míjet mezi Zličínem Smíchovem také ve Stodůlkách, v Jinonicích a na Žvahově, takže bylo možno pozměnit jízdní řády. Novinkou bude prodloužení ranního vlaku dosud jezdícího z Noutonic přes Středokluky a Hostivici na Zličín až do centra metropole, do stanice Praha hl. n., připomněl středočeské radní pro oblast dopravy František Petrtýl. „Díky tomu pojedou v pracovních dnech ráno mezi sedmou a devátou hodinou z Hostivice přes Zličín do centra vlaky každých 30 minut,“ zdůraznil. S tím, že přímého železničního spojení do centra metropole se dočkají i obyvatelé takových obcí, jakými jsou Hostouň, Dobrovíz, Středokluky, Tuchoměřice či Noutonice.

Zlepší se také návaznost některých spojů. To může přijít vhod lidem, kteří dojíždějí z Kladna (či naopak do Kladna). Za pozornost stojí ranní vlak z Hostivice na Smíchov, do kterého bude těsně před sedmou hodinou možno přestoupit ze spěšného vlaku od Kladna.

S tipem pro víkendové cestování pak přichází ředitel organizace Ropid (která spravuje systém Pražské integrované dopravy) Petr Tomčík. „O víkendu jezdí na této trati také Pražský motoráček KŽC. Nově bude na Zličíně navazovat na spoje Českých drah od Hostivice, a tedy i od Kladna,“ upozornil s dodatkem, že jízdenky PID platí v obou vlacích: jak u národního dopravce, tak v motoráku Klubu železničních cestovatelů.

Oba vlaky nejsou novinkou – dosud však přestup nebyl možný; přípoj ze Zličína ujížděl lidem prakticky před nosem. Podoba trati před rekonstrukcí však jiné řešení neumožňovala. Nová možnost přestupu podle Tomčíkových slov znamená, že o víkendu bude po většinu dne možné vyrazit z Prahy 5 vlakem na Kladno každou hodinu. „Dosud to šlo jen jednou za dvě hodiny,“ zdůraznil Tomčík dopady změn.

Ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj Jakub Goliáš si přitom pochvaluje už dnešní provoz na lince S65. Byť skeptici ještě před deseti lety skomírající osobní dopravu na Pražském Semmeringu pohřbívali; s tím, že šanci zde mají – a to ještě „snad“ a „kdo ví, jestli“ – jedině výletní vlaky. Opak se stal pravdou: dnes tam jezdí 17 spojů denně. „Praha se Středočeským krajem tu objednávají osobní vlaky jako nikdy předtím – a lidé se s nimi rychle naučili jezdit,“ zhodnotil Goliáš současný stav.