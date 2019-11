/FOTOGALERIE/ Žádný problém nenašli policisté při kontrole chatových osad v oblasti poblíž ústí Sázavy do Vltavy; v okolí Hradištka na Praze-západ. Policisté tam v rámci prevence v pátek 22. listopadu obešli přes půl stovky náhodně vybraných chat nejen v blízkosti Hradištka, ale také u Třebenic, vodní nádrže Slapy, Štěchovic a Bratřínova.

Z policejní kontroly rekreačních lokalit v okolí Hradištka. | Foto: Policie ČR

O výsledku posezonní kontroly lokalit, které nyní většinou zůstávají osiřelé a opuštěné, informoval komisař oddělení tisku a prevence Zdeněk Chalupa. „Nebyly nalezeny žádné stopy, které by nasvědčovaly tomu, že by se někdo pokusil do nich vloupat, či je jiným způsobem poškodil.“ konstatoval.