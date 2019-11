Nyní je zřejmě na několik měsíců problém relativně vyřešen. Devatenáctiletého syna na konci uplynulého týdne policie zadržela a vzala do vazby poté, co odmítal po vystoupení z lodi opustit molo a následně nožem a klackem v ruce ohrozil a zranil lodníka. Připomeňme, co vše této situaci předcházelo.

Karavan v průmyslové zóně

Konfliktní rodina se dostala do tíživé sociální situace, která má spojitost i s dalšími příbuznými. Do podrobností netřeba zabíhat. Zkrátka došlo k tomu, že matka a syn se ocitli za městem v karavanu, který zaparkovali u příjezdové cesty k jedné z firem v průmyslové zóně. Už loni kontaktovali rodinu zástupci radnice, odboru sociálních věcí i další organizace.

Z jejich pohybu po městě se vědělo, že jde o rodinu, v níž velmi často vznikají hlasité a vyostřené konflikty. Hlučné spory probíhaly nejen mezi matkou a synem, ale začínaly i mezi rodinou a dalšími Nymburáky. Rodina navíc svérázné chování ilustrovala stálým odmítáním nabídek na pomoc. „Bylo jim nabídnuto bydlení v několika ubytovnách, pomoc od Armády spásy v Praze. Veškeré nabídky na jakoukoliv pomoc odmítali,“ vysvětluje starosta. Podle našich informací matka se synem údajně požadují vícepokojový byt, ve kterém by mohla bydlet i matka ženy, která je seniorkou, ovšem má být díky penzi hlavním zdrojem příjmů rodiny.

Zpět k poli za Nymburkem. Zaměstnanci firmy, u jejíž příjezdové cesty karavan letos přes léto stál, si začali stěžovat, že zejména ženy se bojí chodit kolem karavanu do práce. „Bylo třeba situaci vyřešit rychle vzhledem k tomu, co se děje na půdě kolem firmy, a zároveň se snahou o co nejcitlivější přístup vůči lidem, kteří mají s běžným životem evidentní problémy. Karavan byl odtažen na pozemek města v blízkosti drahelických doků, který jsme vyhodnotili jako nejméně rizikový,“ uvedl starosta Mach.

Jenže to se jako nejméně rizikové neukázalo. Rodina začala mít velké konflikty s obyvateli Drahelic. Ti si stěžovali na radnici, policii i strážníkům, kteří své poznatky shrnuli. „Mladík je velmi konfliktní, uráží a slovně napadá kolemjdoucí chodce i cyklisty. Mezi matkou a synem dochází k častým konfliktům, nebezpečné je i volné pobíhání psa, který majitele neposlouchá a nezná základní povely. Dochází ke znečišťování veřejného prostranství odkládáním odpadků kolem karavanu a jejich pálením,“ konstatovali strážníci. Rodina po dalších schůzkách stále odmítala pomoc úřadů i starosty. Do řešení problému byla zapojena i nymburská Farní charita. Ta poskytuje rodině hygienické zázemí, případně i potravinovou pomoc.

Karavan v Babíně

A tak karavan znovu putoval jinam. Podle neoficiálních informací je momentálně v lesích za ranžírem v Babíně. Tedy na území mezi Nymburkem a Poděbrady. Konfliktní syn už v něm však nepobývá. Jak jsme uvedli v úvodu, v současnosti je ve vazební věznici na pražské Ruzyni. Minulý čtvrtek před polednem se pohádal na lodi zajišťující přívoz mezi centrem a Zálabím a po vystoupení odmítal opustit molo. „Lidé tak nemohli z lodi vystoupit na břeh. Poté, co jej lodník z mola vyvedl, muž vytáhl nůž, který držel u pravé nohy,“ uvedla policejní mluvčí Petra Potočná.

Výzvu, aby nůž odhodil, nevyslyšel. Při následné potyčce mladík lodníka škrábl do krku, pak mu nůž vypadl. Ještě stihl asi půlmetrovým klackem lodníka udeřit do hlavy. Na místo byla přivolána záchranka, která muže z lodi ošetřila a převezla do nymburské nemocnice. Mladík pochopitelně skončil v poutech. Druhý den byl obviněn z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví. Jelikož to nebyl první případ jeho agrese, soudce na mladíka uvalil vazbu a ten skončil v ruzyňské věznici. Hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi.

Tím je však problém vyřešen jen dočasně. Jak se situace vyvine po případném návratu mladíka z vězení, zatím nikdo neví.