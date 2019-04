Nemocnice má vylepšit dvě stě milionů

Střední Čechy - Přes dvě stě milionů korun má vylepšit nemocnice Středočeského kraje. Na to, že pro investice do modernizace budov i obnovu techniky by měl kraj vyčlenit 201,5 milionu korun, kývli v pondělí středočeští radní. Konečné rozhodnutí však bude na zastupitelích. Rozhodovat by měli při svém zasedání chystaném na 29. duben.

Zamýšlené investiční peníze mají být určeny celkem na deset projektů. Těmi nejzásadnějšími jsou rekonstrukce interny a chystané nové vybudování komplexního rehabilitačního centra v Benešově, dále rekonstrukce dvou oddělení plus zázemí v Kolíně a dokončení rekonstrukce křídla D4 monobloku v Příbrami, plyne z informací radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO). „Převedeme nemocnicím na jejich už rozjeté investiční akce nevyčerpané peníze z minulého roku, aby mohly co nejrychleji uzavřít dodatky ke smlouvám a své projekty dokončit," upřesnil Bezděk. Připomněl, že vesměs se jedná o dlouhodobě plánované akce zařazené do takzvaného zásobníku krajských investic na rok 2019. Středočeské oblastní nemocnice fungující jako akciové společnosti ve stoprocentním vlastnictví kraje jsou v Benešově, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami. Pod kolínskou nemocnici spadá i nemocnice v Kutné Hoře. Vedení těchto nemocnic hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) již od konce loňského roku upozorňuje, že letos vedení kraje nepočítá s dotacemi na zajištění provozu nemocnic, jež byly poskytovány v uplynulých letech; na své fungování by si měly vydělat samy. Peníze od kraje mají sloužit jen k jejich vylepšování – tedy právě na investice. Nejvýznamnější chystané investice do krajských nemocnic * Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov + Rekonstrukce interního pavilonu:

- Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 ve výši 33 milionů korun.

- Celkové náklady na rekonstrukci interny dosahují 68 milionů korun; z toho 66 milionů je celková investiční dotace z rozpočtu kraje a dva miliony uhradí nemocnice z vlastních zdrojů.

+ Komplexní rehabilitační centrum:

- Celkové předpokládané náklady činí 230 milionů korun, z toho z rozpočtu kraje je v roce 2019 navrhováno poskytnout 30 milionů.

- Na rok 2020 podá benešovská nemocnice žádost o investiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 197 milionů korun. Z vlastních zdrojů bude nemocnice hradit tři miliony.

- Jde o výstavbu zcela nového rehabilitačního centra. Vznik moderního pracoviště rehabilitace umožní poskytovat akutní i následnou rehabilitační péči nejen pacientům z oddělení chirurgie a ortopedie, ale také neurologie a interny. Umožní větší propustnost akutních lůžek, zkrácení doby hospitalizace a zvýšení výnosů zejména na oddělení ortopedie (kloubní náhrady a úrazy) a chirurgie (lymfodrenáže, šlachy).

- Nové pracoviště také umožní rehabilitaci klientům ze spádového regionu, kteří nespadají svou diagnózou do rehabilitačního ústavu v Kladrubech – a v současné době nemají nikde v regionu možnosti lůžkové rehabilitace. * Oblastní nemocnice Kolín + Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče:

- Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na investiční akci ve výši 54,813 milionu korun na rok 2019.

- Celkové předpokládané náklady činí 99,313 milionu korun, z toho 79,313 milionu představuje investiční dotace z rozpočtu kraje. Z vlastních zdrojů by měla nemocnice hradit 20 milionů.

- V rámci akce proběhne rekonstrukce lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče ve třetím podlaží společně s dodávkou zdravotnické technologie a vybavení, rekonstrukce porodního oddělení v šestém podlaží včetně dodávky zdravotnické technologie a vybavení. Součástí jsou i rekonstrukce výtahů v objektu gynekologie, vytvoření propojovací nadzemní chodby pro provoz operačních sálů v objektu gynekologie a rekonstrukce strojovny vzduchotechniky v sedmém podlaží. * Oblastní nemocnice Příbram

+ Dokončení rekonstrukce křídla D4 monobloku – ambulance a zákrokové sály

- Na rok 2019 se počítá s krajskou investicí ve výši 26,5 milionu korun.

- Celkové předpokládané náklady činí 99,892 milionu korun, z toho 95 milionů představuje investiční dotace z rozpočtu kraje; vlastní zdroje nemocnice činí 4,892 milionu korun.

- Jedná se o rekonstrukci třetího, druhého a prvního nadzemních podlaží a prvního podzemního podlaží křídla D4 monobloku příbramské nemocnice – včetně přístavby komunikační vertikály s důrazem na řešení problematiky zákrokových sálů a ambulantního provozu.

- Investice je nezbytná kvůli nutnosti řešit havarijní stav tohoto nemocničního provozu, který neodpovídá současným normám. Je třeba vyhovět provozním, hygienickým, mikroklimatickým i požárním předpisům. Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

