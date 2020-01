Naproti tomu sdružení dopravců Česmad Bohemia tyto obavy rozptylovalo: bát se prý není třeba, jestliže je v tomto podnikání klíčová rychlost dodání zboží: hledat náhradu za silnice s nově zavedeným mýtem se prý nevyplatí.

To, že se během prvního měsíce fungování nových pravidel ve středních Čechách nevyskytl dramatický problém, potvrzuje vedoucí oboru dopravy krajského úřadu Zdeněk Škaloud. Ovšem s tím, že zatím uplynula příliš krátká doba na to, aby bylo možné vynášet nějaké obecnější soudy. Zvlášť když leden patří do období dopravního útlumu. Jasněji podle něj bude, až se naplno rozjede stavební sezona s potřebou přemisťovat velké množství materiálu; stavět se sice díky mírné zimě nepřestalo, avšak přece jen objem prací (a tím i potřeb transportu) významně poklesl.

Zatím se počet nákladních vozidel zvýšil jen mírně. Prozatím nejvýrazněji podle zjištění úředníků stoupl na silnici první třídy I/2 procházející napříč krajem (z Prahy ke Kutné Hoře a dále na Pardubice), již k nelibosti lidí žijících v okolí ministerstvo dopravy mezi zpoplatněné komunikace nezařadilo. Viditelnější změny lze zaznamenat také na některých silnicích druhé třídy: třeba na Benešovsku a Vlašimsku jde o tah II/111 či na II/268 zasahující na Mladoboleslavsko. Navýšení provozu nákladní dopravy se zatím dá vypozorovat zhruba o sedm až deset procent.

To, že Středočeský kraj nezaznamenal skokový nárůst nákladní dopravy, souvisí podle Škaloudových slov i s tím, že hodně kamionů zde bylo k vidění i dříve: jejich řidiči objížděli zpoplatněné dálnice už před změnou platící od počátku ledna, a to dlouhodobě; už od roku 2007. Lidé tak vlastně jsou na provoz o větší intenzitě „zvyklí“ (alespoň v žádaných úsecích, kde průjezd kamionů umožňují třeba únosnost mostů nebo průjezdní profily).

Do budoucna kraj chystá omezení tranzitní nákladní dopravy na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy, k nimž budou mít řidiči alternativu v podobě jízdy po zpoplatněných komunikacích, jež jsou stavěny na větší zátěž. Mělo by to prospět jak lidem žijícím v okolí silnic nižších tříd, tak samotným těmto komunikacím: provoz těžké nákladní dopravy totiž přispívá k jejich většímu opotřebení. První zákazové značky by se mohly objevit už během jara. Podle údajů na webu krajského úřadu se správní řízení v souvislosti s omezením tranzitní nákladní dopravy vedou ke konkrétním úsekům silnic II/108 (Praha-východ / Kolínsko), II/125 (Benešovsko / Kutnohorsko / Kolínsko), II/603 (stará benešovská), III/10816 (Praha-východ), a na Příbramsku III/1205 a III/12137.